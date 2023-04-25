Швеция высылает пять российских дипломатов

Деятельность высылаемых российских дипломатов, заявили в МИД Швеции, "является несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях". В ведомстве не уточнили, о какой деятельности речь.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём объявил о высылке пяти российских дипломатов. Как отмечается в заявлении МИД Швеции во вторник, 25 апреля, деятельность россиян "является несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".

В министерстве отказались уточнить, о какой деятельности идет речь, но заявили, что, по данным шведской службы безопасности, Россия постоянно занималась сбором разведывательной информации в Швеции. "Это угроза безопасности, к которой правительство относится очень серьезно", - говорится в заявлении.

Посольство России в Швеции отказалось комментировать агентству Reuters решение МИД. Служба безопасности Швеции также отказалась комментировать это дело, но заявила, что давно предупреждала об использовании Россией дипломатов для шпионажа за Швецией.

Высылка дипломатов из ФРГ и России

Днем 22 апреля МИД России выступил с заявлением, в котором обвинил Берлин во "враждебных действиях"и "демонстративном разрушении всего массива российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение". Россия примет зеркальные меры в ответ на "очередную массовую высылку сотрудников российских дипломатических представительств в Германии", говорилось также в документе.

Позже официальная представительница МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва высылает на родину более 20 немецких дипломатов. По информации немецкой газеты Bild, Россию должны будут покинуть 34 немецких дипломата, при том что общая численность дипломатического корпуса в Москве составляет 90 человек.

По сведениям РИА "Новости", общее число высланных из Берлина дипломатов РФ составляет более 20 человек.

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