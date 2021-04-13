"Пылающие" виноградники в Германии. Свечи против заморозков (фото)

Вайблинген • Неспокойные ночи настали сейчас для виноградарей в некоторых немецких регионах, куда после необычно теплой ранней весны пришли заморозки. По ночам температура местами опускается ниже нуля, что может привести к вымерзанию почек, которые уже набухли или даже начали распускаться, или нанести вред молодым росткам.

Эти фотографии сделаны в баден-вюртембергском Вайблингене под Штутгартом, где по ночам разводят огонь - зажигают специальные свечи от заморозков (нем. Frostkerzen). Горят они от шести до восьми или даже десяти часов, помогая повысить температуру на несколько градусов. Однако это недешево.

Заморозки. Что делать?

Применение таких свечей, согласно данным из соседней земли, точнее - Баварского ведомства виноградарства и садоводства, обходится от 2400 евро до 6000 евро за гектар и ночь - в зависимости от плотности расстановки. Существуют и другие способы - например, разведение дымящихся костров, о чем мы рассказывали в прошлом году, а также применяемое сейчас в некоторых фруктовых садах дождевание.

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