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В Германии стартовал уличный карнавал

Вера Фридрих
8 февраля 2024 г.

Несмотря на затяжной проливной дождь, тысячи ряженых вышли на улицы Кельна, Дюссельдорфа, Майнца, Бонна и других городов на Рейне, чтобы отпраздновать начало основных карнавальных мероприятий.

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Двое ряженых
Костюмы с элементами, защищающими от дождя, - вынужденный тренд нынешнего карнавального сезонаФото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Уличный карнавал начался в так называемый "бабий четверг" (Weiberfastnacht), в 2024 году - 8 февраля. "Восставшие" женщины штурмуют в этот день здания городских администраций и символически берут власть в свои руки. Вооруженные ножницами, они подрезают мужчинам галстуки и лезут целоваться. Женщинам в этот особый четверг разрешено практически все.

Особенно ярко и отвязно карнавал в этом сезоне отмечают в одном из районов города Бонна - Бойле (Beuel). Местной традиции отмечать карнавал в этом году исполняется ровно 200 лет. История гласит, что в 1824 году прачки в Бойле решили создать свой комитет по защите прав женщин и выступить против царившего в те времена абсолютного патриархата. Ежегодно в "бабий четверг" в Бойле проходит особое карнавальное шествие, напоминающее о смелости женщин.  

Женщина-ряженая
Женщины - главные героини "бабьего четверга" Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance
Ряженые под зонтами
Зонт как элемент карнавального костюма Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Главное действие карнавального сезона приходится на так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) - понедельник перед началом Великого поста, в 2024 году - 12 февраля. В этот день по улицам городов и деревень Рейнской области провозят сатирические повозки, порой обидно высмеивающие политиков и знаменитостей.

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