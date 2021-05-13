Сумма штрафов в отношении "Радио Свобода" достигла 2,7 млн евро

В отношении медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) вступили в силу 230 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 70,95 млн рублей (около 817 тысяч евро). Об этом во вторник, 24 августа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роскомнадзор.

В ведомстве уточнили, что речь идет о российском юрлице и его гендиректоре. Власти РФ считают РСЕ/РС "средством массовой информации, выполняющим функции "иноагента".

Административные дела заведены в связи с неуплатой штрафов.

Составлены порядка 650 протоколов

Всего же за отсутствие соответствующих маркировок в отношении медиакомпании вынесены решения о штрафах на сумму почти 230 млн рублей (около 2,7 млн евро), отмечает "Интерфакс".

В общей сложности оставлены порядка 650 протоколов, причем 390 из них - по статье "о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента" и по по статье о "повторном нарушении".

Глава медикорпорации: Атаки Кремля на независимых журналистов усиливаются

В список СМИ - "иностранных агентов" был включен ряд сотрудничающих с Русской службой РСЕ/РС журналистов.

Как отмечал в этой связи главный исполнительный директор медиакорпорации Джейми Флай, сотрудники компании - "настоящие патриоты России, которые используют свои профессиональные навыки для того, чтобы предоставить аудитории объективные новости и проверенную информацию".

"Усиливающиеся атаки Кремля на независимых журналистов лишают россиян доступа к информации в критический момент в истории их страны", - подчеркивал он.

Боррель обеспокоен давлением на СМИ в РФ

Продолжающееся в России преследование инакомыслящих и оппозиции, критиков власти и независимых институтов и их вытеснение из российского публичного пространства вызывает беспокойство у Европейского Союза, особенно на фоне выборов в РФ с 17 по 19 сентября. Об этом 22 июля говорил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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