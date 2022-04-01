Судью Верховного суда Швеции оштрафовали за кражу из магазина

Экс-судья Верховного суда Швеции была оштрафована за совершенную под Рождество кражу в супермаркете. Об этом в четверг, 31 марта, рассказал агентству AFP Генеральный прокурор Пер Николс.

По его словам, за неделю до Рождества 67-летнюю покупательницу пзадержали сотрудники продуктового магазина в центре Стокгольма. Как пишет издание Dagens Juridik, помимо прочего, она пыталась спрятать ветчину, фрикадельки, сосиски и сыр в тканный мешок. Однако наличие какого-либо намерения украсть продукты блюстительница закона отрицала.

Штраф за мелкое воровство составил 50 000 шведских крон (4800 евро). В феврале, после того, как стало известно о начатом в ее отношении разбирательстве, судья подала в отставку. Сообщается, что до этого она прослужила в своей должности около 20 лет.

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