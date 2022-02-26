 Экс-канцлера Меркель обокрали в магазине | Новости из Германии о Германии | DW | 26.02.2022

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Германия

Экс-канцлера Меркель обокрали в магазине

Хотя Ангелу Меркель сопровождала охрана, вору удалось вытащить ее кошелек из сумки. Полиция составила протокол о краже, не назвав имени пострадавшей.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в супермаркете в Берлине (фото из архива)

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в супермаркете в Берлине (фото из архива)

У бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) украли кошелек, когда она совершала покупки в Берлине. По данным агентства dpa, в первой половине дня четверга, 25 февраля, Меркель зашла в супермаркет в районе Шарлоттенбург, где и произошла кража.

Полиция подтвердила лишь, что получила заявление о краже от "женщины 67 лет", не назвав имени пострадавшей. В кошельке находились удостоверение личности, дебетовая карта, водительские права и наличные деньги. Офис Меркель отказался предоставить какие бы то ни было комментарии.

Во время покупок экс-канцлера сопровождал как минимум один телохранитель из Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), пишет dpa. Полиция расследует преступление. По данным газеты Bild, кошелек Меркель находился в сумке, которая висела на продуктовой тележке.

Меркель известна тем, что даже находясь на посту главы правительства ФРГ всегда ходила за покупками сама. После выборов в 2021 году Меркель решила уйти из большой политики, 16 лет она была канцлером ФРГ.

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    Автор: Марина Барановская


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