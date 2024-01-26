Суд в США приговорил хакера из РФ к 5 годам и 4 месяцам

Экстрадированный из Южной Кореи Владимир Дунаев являлся фигурантом дела о кибератаках в США с помощью вируса-вымогателя Trickbot.

Суд в США приговорил гражданина России Владимира Дунаева к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы за участие в разработке и применении вирусной программы Trickbot. Об этом министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило в четверг, 25 января. Приговор был оглашен днем ранее.

Вирус-вымогатель Trickbot использовался для кибератак на американские больницы, школы и иные учреждения. От вредоносной программы пострадали миллионы человек, а нанесенный ущерб исчисляется десятками миллионов долларов, отметил Минюст США. Вашингтон в сотрудничестве с международными партнерами продолжит привлекать киберпреступников к ответственности, указало ведомство.

В 2021 году Дунаев был экстрадирован из Южной Кореи в американский штат Огайо. В октябре того же года уроженец Амурской области предстал перед судом. В конце 2023-го россиянин признал свою вину по двум пунктам обвинения.

Санкции США в отношении хакеров Trickbot

В июне 2023 года одна из соучастниц Дунаева, гражданка Латвии Алла Витте, была приговорена в США к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. В том же году министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении предполагаемой хакерской "команды Trickbot".

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