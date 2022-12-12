Суд в РФ счел, что пленный украинец не имеет прав

Военный суд в Москве, счел, что гражданин Украины Никита Шкрябин, лишенный свободы армией РФ во время боевых действий, не обладает в России "какими-либо процессуальными правами".

В Москве 235-й гарнизонный военный суд счел, что гражданин Украины Никита Шкрябин, лишенный свободы военнослужащими Минобороны РФ во время боевых действий 29 марта, не обладает в России "какими-либо процессуальными правами", в том числе - и на адвоката. Об этом сообщил в понедельник, 12 декабря, в Telegram правозащитник Павел Чиков.

Никита Шкрябин - студент третьего курса Харьковского юридического университета. По словам его матери, которые приводит Чиков, он не участвовал в боевых действиях.

Суд счел, что Шкрябин "задержан за противоправные действия", однако при этом он "не является фигурантом каких-либо уголовных дел", в отношении него "не ведется преследование". Минобороны РФ не считает его военнопленным. Местонахождение украинского студента, а также процессуальные основания его удержания российскому адвокату мужчины Леониду Соловьеву не сообщили. В посещении юристу отказано.

Чиков: Всего в изоляции могут находиться несколько тысяч пленных украинцев

Защитник обратился в военно-следственное управление Следственного комитета (СК) РФ с заявлением о преступлении неустановленных военнослужащих российской армии, длительное время удерживающих его подзащитного без связи с внешним миром. СК отказал в проведении проверки. Адвокат подал жалобу в 235-й гарнизонный военный суд. Тот счел бездействие военного следствия законным.

Всего в изоляции могут находиться несколько тысяч пленных граждан Украины, отметил Чиков. Местонахождение большинства из них неизвестно.

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