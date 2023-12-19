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В Польше 14 человек осуждены за шпионаж в пользу России

Павел Мыльников
19 декабря 2023 г.

Группа белорусов, россиян и украинцев была связана с ФСБ РФ и намеревалась пустить под откос поезд с военным грузом для Киева, заявило Агентство внутренней безопасности Польши.

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Деревянный молоток судьи
Подсудимые не присутствовали на оглашении приговораФото: Adrian Wyld/empics/picture alliance

Окружной суд в Люблине признал 14 граждан Беларуси, России и Украины виновными в шпионаже в пользу РФ. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 13 месяцев до 6 лет и штрафам. Решение суда Польское агентство печати (PAP) опубликовало во вторник, 19 декабря.

По версии следствия, обвиняемые собирали информацию об объектах критической инфраструктуры Польши, вели наблюдение за железнодорожными путями близ магистралей, по которым перевозят военную и гуманитарную помощь в Украину, а также распространяли печатные материалы с критикой НАТО и Украины. Группа действовала с января по июнь в нескольких населенных пунктах, получала указания через мессенджер Telegram, а вознаграждение поступало в виде криптовалюты, заявили в Агентстве внутренней безопасности Польши.

Фигуранты дела причастны к деятельности Службы оперативной информации и международных связей ФСБ России, добавили в польской спецслужбе. По ее сведениям, "куратор" обвиняемых намеревался пустить под откос поезд с военным грузом для Украины.

Изъята компьютерная техника и телефоны

Участников группы задержали в промежутке с марта по август. В ходе обысков в их домах и автомобилях были изъяты десятки телефонов, ноутбуков и иных электронных устройств, фототехника и печатные материалы, отмечает PAP.

Подсудимые не присутствовали на оглашении приговора, их представляли адвокаты. Процесс над еще двумя фигурантами этого дела будет проходить отдельно.

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