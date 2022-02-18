 Суд обязал исключить ″Гуманитарное действие″ из реестра ″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 18.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Суд обязал исключить "Гуманитарное действие" из реестра "иноагентов"

По данным петербургского ВИЧ-сервисного фонда, это первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению. У Минюста есть 10 дней на его обжалование.

Лист бумаги с надписью Иностранный агент. Прямая трансляция в Госдеп

Санкт-Петербургский городской суд обязал министерство юстиции РФ исключить благотворительный фонд "Гуманитарное действие" из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранных агентов". Об этом сообщается в Telegram-канале фонда в пятницу, 18 февраля.

Отмечается, что это первый случай в России, когда организация добивается в суде исключения из реестра "иноагентов" без отказа от иностранного финансирования. Между тем у Минюста есть 10 дней, чтобы обжаловать это решение, пишет "Новая Газета" со ссылкой на директора по развитию фонда Алексея Лахова.

Фонд "Гуманитарное действие", который осуществляет помощь людям с заболеваниями ВИЧ или СПИД и занимается защитой людей с зависимостями, был внесен Минюстом в реестр НКО-"иноагентов" в декабре 2020 года. Поводом для такого решения власти назвали получение иностранного финансирования и участие в "политической деятельности".

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 25:38

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

Доступ заблокирован: в чем обвинили "ОВД-Инфо" (27.12.2021)  

Верховный суд ликвидировал общество "Мемориал" (28.12.2021)  

Реклама

Самые читаемые

В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в Баден-Бадене  

Подготовка к войне с Украиной - не блеф. CIT о движении войск у границы  

У мальчиков - пенис, а у девочек? В немецких учебниках появился клитор  