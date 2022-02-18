Суд обязал исключить "Гуманитарное действие" из реестра "иноагентов"

Санкт-Петербургский городской суд обязал министерство юстиции РФ исключить благотворительный фонд "Гуманитарное действие" из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранных агентов". Об этом сообщается в Telegram-канале фонда в пятницу, 18 февраля.

Отмечается, что это первый случай в России, когда организация добивается в суде исключения из реестра "иноагентов" без отказа от иностранного финансирования. Между тем у Минюста есть 10 дней, чтобы обжаловать это решение, пишет "Новая Газета" со ссылкой на директора по развитию фонда Алексея Лахова.

Фонд "Гуманитарное действие", который осуществляет помощь людям с заболеваниями ВИЧ или СПИД и занимается защитой людей с зависимостями, был внесен Минюстом в реестр НКО-"иноагентов" в декабре 2020 года. Поводом для такого решения власти назвали получение иностранного финансирования и участие в "политической деятельности".

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