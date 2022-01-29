 Путин поручил проанализировать законы об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 29.01.2022

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Россия

Путин поручил проанализировать законы об "иноагентах"

Минюсту России поручено до мая провести анализ законодательства страны о регулировании деятельности НКО и СМИ, объявленных "иноагентами", в том числе в части об исключении организаций из реестра.

Лист бумаги с надписью Иностранный агент. Прямая трансляция в Госдеп

Президент России Владимир Путин поручил министерству юстиции до 1 мая проанализировать практику применения законодательства об "иностранных агентах" и "при необходимости" предложить изменения. Об этом российские СМИ сообщают в субботу, 29 января, со ссылкой на перечень поручений, который глава государства утвердил по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Речь идет как о законодательстве РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента", так и о законе о СМИ-"иноагентах". В тексте поручений отмечается, что необходимо в том числе рассмотреть вопрос, касающийся исключения организаций из реестра НКО-"иноагентов".

Закон об "иноагентах"

В 2012 году депутаты Госдумы РФ внесли поправки в закон "О некоммерческих организациях", согласно которым статус "иностранного агента" должны получать российские НКО, занимающиеся "политической деятельностью" на территории РФ и получающие финансирование из-за рубежа.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" можно признать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица.

В настоящее время в реестр СМИ, выполняющих функцию "иностранного агента", включены 115 физических и юридических лиц. В реестре НКО-"иноагентов" числятся 73 организации.

Возможные поправки в закон об "иноагентах"

В декабре 2021 года в Госдуме предложили изменить закон об "иноагентах" так, чтобы вносить СМИ, НКО и физлица в соответствующий реестр можно было только по решению суда. Ранее, в ноябре, члены СПЧ и Союза журналистов России передали в Госдуму свои предложения по поправкам к закону об "иноагентах". В частности, они предложили разрешить физическим лицам не маркировать частные публикации, а также давать время на устранение нарушений.

Между тем под петицией правозащитного проекта "ОВД-Инфо" против закона об "иноагентах", которую авторы передали в Госдуму в начале декабря, поставили подписи более четверти миллиона человек и свыше 240 организаций.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 25:38

В России продолжается борьба против "иностранных агентов"? Европа в фокусе

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