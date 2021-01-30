Суд в Петербурге оштрафовал "В контакте" на 1,5 млн за пост о митинге

Мировой судья участка №7 Центрального района Санкт-Петербурга оштрафовал социальную сеть "В контакте" на 1,5 млн рублей за неудаленный пост с призывом к участию в акции протеста. Об этом пресс-служба санкт-петербургских судов сообщает во вторник, 9 марта.

Наказание предусмотрено административной статьей о нарушении порядка ограничения доступа к информации. Роскомнадзор получил требование заместителя генпрокурора РФ ограничить доступ и 22 января направил уведомление администрации "В контакте", говорится в протоколе о правонарушении. Однако соцсеть в течение суток не выполнила указание ведомства.

"В контакте" обжалует решение суда, заявила пресс-служба соцсети агентству "Интерфакс".

На момент публикации материала пост в социальной сети был недоступен. В конце января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был задержан, а потом помещен под арест сразу же по возвращении в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления в РФ боевым отравляющим веществом из семейства "Новичок".

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