 Суд в Петербурге оштрафовал ″В контакте″ на 1,5 млн за пост о митинге | Новости из Германии о России | DW | 09.03.2021

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Россия

Суд в Петербурге оштрафовал "В контакте" на 1,5 млн за пост о митинге

Команда "В контакте" в течение суток не удалила по требованию Роскомнадзора пост с призывом к участию в протестах. Соцсеть обжалует назначенный судом штраф.

Очки и логотип социальной сети В контакте

Мировой судья участка №7 Центрального района Санкт-Петербурга оштрафовал социальную сеть "В контакте" на 1,5 млн рублей за неудаленный пост с призывом к участию в акции протеста. Об этом пресс-служба санкт-петербургских судов сообщает во вторник, 9 марта.

Наказание предусмотрено административной статьей о нарушении порядка ограничения доступа к информации. Роскомнадзор получил требование заместителя генпрокурора РФ ограничить доступ и 22 января направил уведомление администрации "В контакте", говорится в протоколе о правонарушении. Однако соцсеть в течение суток не выполнила указание ведомства.

"В контакте" обжалует решение суда, заявила пресс-служба соцсети агентству "Интерфакс".

На момент публикации материала пост в социальной сети был недоступен. В конце января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был задержан, а потом помещен под арест сразу же по возвращении в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления в РФ боевым отравляющим веществом из семейства "Новичок".

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  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

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  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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