Суд в Париже оправдал экс-премьера Франции Балладюра по делу о коррупции

Суд в Париже вынес оправдательный приговор бывшему премьер-министру Франции Эдуару Балладюру по делу о непрозрачных сделках в сфере обороны и получении незаконных доходов. "Наконец признано отсутствие моей вины", - заявил после объявления решения суда в четверг, 4 марта, 91-летний Балладюр.

Прокуратура запрашивала для него один год условно и штраф в размере 50 тысяч евро. Суд заявил, что соучастие Балладюра в преступлении не доказано.

Одновременно суд приговорил экс-министра обороны Франсуа Леотара к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч евро, признав его виновным в пособничестве расхищению государственных средств.

Оборонные сделки и предвыборная компания Балладюра в 1995 году



В деле, рассматривавшимся Судом Республики, шла речь о сделках по продаже вооружений Пакистану и Саудовской Аравии в последние годы президентства Франсуа Миттерана в первой половине 1990-х годов. По данным следствия, должностные лица правительства Балладюра получили откаты от продажи трех подводных лодок Пакистану и фрегатов Саудовской Аравии, часть из которых в виде пожертвований была направлена на предвыборную кампанию Балладюра в 1995 году.

На счетах предвыборного штаба Балладюра было зафиксировано почти 10 миллионов франков (в пересчете более 2 миллионов евро) неизвестного происхождения. Расследование велось также в отношении тогдашнего главы предвыборного штаба Балладюра и президента Франции 2007-2012 годов Николя Саркози, но было прекращено.

Эдуар Балладюр являлся премьер-министром Франции в 1993-1995 годах. В 1995 году он участвовал в выборах президента республики, но уступил с незначительным разрывом Жаку Шираку.

Приговор Саркози

Это уже второе решение французского суда в отношении бывших правительственных чиновников за последние дни. 1 марта Николя Саркози признан виновным по делу о коррупции и приговорен к трем годам лишения свободы, два года из этого срока - условно. Суд счел доказанным обвинение в адрес бывшего главы французского государства в коррупции, попытке подкупа сотрудника суда и использовании служебного положения.

Судебный процесс против Саркози, начавшийся в конце ноября 2020 года, связан с подозрениями в том, что политик, уже занимая пост президента, пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Беттанкур. По данным следствия, в 2014 году он предложил сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу повышение и назначение в Монако в обмен на информацию о ходе расследования. Сам Саркози отвергает все обвинения, заявляя, что он стал жертвой ложных заявлений.

Данный приговор стал вторым случаем в истории Пятой республики, ведущейся с 1958 года, когда бывший глава государства получил обвинительный приговор по делу о коррупции. В 2011 году экс-президент Франции Жак Ширак был приговорен к двум годам заключения условно по обвинению в превышении полномочий и растрате средств из общественных фондов. Однако он не явился ни на одно заседание суда из-за проблем со здоровьем. В 2019 году Ширак скончался в возрасте 86 лет.

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