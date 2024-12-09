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Суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову

Даниил Сотников
9 декабря 2024 г.

Яну Троянову заочно арестовали по обвинению в "возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности" из-за интервью.

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Яна Троянова в фильме "Волчок"
Яна Троянова в фильме "Волчок"Фото: KunstFilmBiennale

Московский городской суд заочно арестовал актрису Яну Троянову по обвинению в "возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности" (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ). Об этом сообщает "Медиазона" в понедельник, 9 декабря.

По данным издания, поводом для уголовного дела стало интервью Трояновой, в котором, как считает следствие, содержались высказывания, "выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских". Вероятно, речь идет о видео беседы с Трояновой, которое опубликовала "Новая газета Европа".

Бастрыкин поручал провести проверку из-за интервью Трояновой

В июне 2024 года глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Яны Трояновой из-за этого интервью. В СК заявили, что актриса якобы "публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей".

В интервью Троянова говорила, что, по ее мнению, россияне "заслуживают" слышать призывы убивать русских из-за войны в Украине. "Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или, как украинцы говорят: "Хороший русский - мертвый русский", - сказала тогда актриса.

21 июня ведомство отчиталось о завершении проверки в отношении Трояновой. Прокуратура Москвы потребовала завести против Трояновой уголовное дело о "возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности".

Троянова внесена в список "иноагентов", "экстремистов и террористов"

В конце 2023 года министерство юстиции России внесло Яну Троянову в список "иноагентов". В июле 2024 года Росфинмониторинг включил ее в перечень "экстремистов и террористов". До этого актриса в интервью журналисту Юрию Дудю публично поддержала Алексея Навального, осудила российское вторжение в Украину и сообщила, что покинула Россию. Вскоре после этого сериал "Ольга" с Трояновой в главной роли был удален из стриминг-сервиса ТНТ.

 

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