 Суд в Москве продлил арест счетов сотрудников ФБК | Новости из Германии о России | DW | 30.10.2020

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Россия

Суд в Москве продлил арест счетов сотрудников ФБК

Арест банковских счетов продлен до 3 февраля, в суде связывают этот шаг с "делом ФБК". Между тем в Фонде утверждают, что "никакого обвинение до сих пор не предъявлено".

Басманный суд Москвы

Басманный суд Москвы

Басманный районный суд Москвы продлил арест счетов сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов российского оппозиционера Алексея Навального до начала февраля следующего года. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в Twitter фонда.

Там указали, что постановление принято по "делу ФБК". Арест действует до 3 февраля.

При этом, по словам представителей фонда, "уже год никто ничего не расследует, никакого обвинения до сих пор не предъявлено". "Только технику у людей украли и периодически таскают нас на допросы", - утверждается в сообщении ФБК.

Ярмыш: "Самого преступления нет"

"Уголовное дело об "отмывании" длится уже полтора года, притом что "преступных средств", которые мы отмыли, нет, и самого преступления нет", - в свою очередь написала в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. "А вот отравление Навального не расследуют, хотя тут преступление очевидно всему миру", - добавила она.

Дело - есть, установленных подозреваемых - нет

Уголовное дело против ФБК было возбуждено 3 августа 2019 года. Согласно официальному обвинению, некие неустановленные лица, в том числе сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией", получили свыше 75 миллионов рублей от ряда неустановленных лиц. Следствие считает, что эти деньги были получены "заведомо преступным путем". Затем, по утверждению следствия, неустановленные лица внесли 75 миллионов рублей через банкоматы с функцией приема наличных денег - "на счета ФБК". Это следствие считает легализацией полученных средств.

По делу было проведено более 150 обысков в ряде российских городов. Установленных подозреваемых вплоть до настоящего времени нет.

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    Автор: Марина Барановская


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