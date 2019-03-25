 Суд в Москве приговорил анархиста Мифтахова к 6 годам колонии | Новости из Германии о России | DW | 18.01.2021

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Россия

Суд в Москве приговорил анархиста Мифтахова к 6 годам колонии

Аспирант-анархист проходил по делу о разбитом окне в офисе "Единой России". Другие два фигуранта получили условные сроки.

Скриншот петиции с призывом освободить Азата Мифтахова

Скриншот петиции с призывом освободить Азата Мифтахова

Головинский районный суд Москвы в понедельник, 18 января, приговорил 27-летнего анархиста и математика Азата Мифтахова к шести годам колонии общего режима по делу о разбитом окне в офисе партии "Единой Россия" (ЕР). По версии обвинения, три года тому назад Мифтахов и еще несколько человек разбили молотком окно в одном из московских офисов ЕР и бросили дымовую шашку.

Мифтахов признан виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия. Другим фигурантам дела - Елене Горбань и Андрею Ейкину - суд назначил условное наказание сроком четыре и два года соответственно.

В ходе двухлетнего судебного процесса Мифтахов находился в СИЗО. При зачете одного дня в заключении за полтора, срок отбывания наказания может закончиться для него уже в 2024 году.

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    Автор: Елена Барышева


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