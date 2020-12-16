Апелляция по делу "Нового величия": приговор могут изменить?

В четверг, 17 декабря, Мосгорсуд провел первое апелляционное слушание по делу "Нового величия". В августе 2020 года семерых фигурантов этого дела признали виновными в создании экстремистского сообщества и приговорили к условным и реальным тюремным срокам от четырех до семи лет. DW поговорила с матерями и другими родственниками осужденных о том, как изменилась их жизнь после оглашения приговора и какие надежды они связывают с его пересмотром.

Голодовки и пикеты матерей

"Честно говоря, от апелляции я не жду ничего. Думаю, оставят все как есть. Лишь бы только ничего не ухудшили", - делится мыслями Юлия Виноградова - мама Анны Павликовой, приговоренной к четырем годам тюрьмы условно.

Ровно год назад, 19 декабря 2019 года, участники движения "Матери против политических репрессий", членом которого является и Юлия Виноградова, вышли с пикетом к зданию, где в этот день проходила пресс-конференция президента России Владимира Путина. Они хотели привлечь внимание главы государства к судьбам своих детей и получить возможность начать диалог с властью. Однако вопрос о деле "Нового величия" в тот день ни один из журналистов Путину так и не задал.

Мать Анны Павликовой Юлия Виноградова

Тогда Юлия Виноградова не смогла присоединиться к пикету по состоянию здоровья: к тому моменту она уже десять дней держала голодовку и страдала от головокружений. Сегодня, спустя почти полгода после вынесения обвинительного приговора ее дочери, она уже не верит в то, что голодовками и пикетами можно будет что-то изменить. К тому же, по ее наблюдениям, выйти на пикет сейчас стало практически невозможно: "Тебя скрутят со свернутым плакатом".

Как и некоторые другие члены движения "Матери против политических репрессий", Виноградову уже штрафовали по статье о нарушении правил проведения пикетов. "За повторное нарушение по этой статье грозит штраф до 300 тысяч рублей. Не у каждого есть возможность заплатить такую сумму. Поэтому с самовыражением сейчас стало очень тяжело", - говорит она.

По ее наблюдениям, и другие матери, с которыми она поддерживает связь, испытывают те же чувства. "Никто уже в хорошее не верит. К сожалению, во что-то плохое поверить гораздо проще… Но мы еще посмотрим, что скажет прокуратура", - комментирует она общий настрой перед апелляцией.

С ней согласна Галина Крюкова - мама Вячеслава Крюкова, приговоренного к шести годам колонии общего режима. "Вера в протесты и голодовки уже пропадает, - говорит она. - Если бы в наших силах было что-то изменить, то, конечно, мы сделали бы все возможное. Но, по-моему, здесь мы бессильны".

Попытка самоубийства в зале суда

Галина живет в Геленджике, у нее не было возможности попасть на заседание Мосгорсуда 17 декабря. Однако она внимательно следит за развитием дела в новостях ("за каждой минуткой, за каждым словом!") и получает информацию о ходе рассмотрения апелляции через адвокатов.

По выходным она звонит сыну в СИЗО, регулярно пишет ему письма. "Мы с ним духовно очень близки, у нас очень тесные, доверительные отношения", - указывает она. Вячеслав, по словам Галины, сильно переживает, но держится.

В октябре 2019 года он, а также другой фигурант дела, Руслан Костыленков, вскрыли себе вены прямо в зале суда. Позже адвокат Костыленкова Светлана Сидоркина объяснила этот шаг молодых людей тем, что у них после года под стражей "просто сдали нервы". Впоследствии до Галины Крюковой дошли слухи, что реальные сроки, к которым приговорили ее сына и Костыленкова, могли быть связаны именно с их попыткой самоубийства.

Освобождение Константина Котова

Со своей стороны Юлия Виноградова и ее дочь Анна Павликова не склонны к пессимизму. Накануне апелляции в их семье произошло радостное событие: муж Анны - гражданский активист Константин Котов - вышел на свободу из колонии в Покрове, где он полтора года отбывал наказание по "дадинской" статье (о неоднократном нарушении правил проведения митингов).

Константин Котов (второй слева), его супруга Анна Павликова (крайняя справа), а также адвокаты Котова Эльдар Гароз и Мария Эйсмонт

По словам Юлии Виноградовой, Аня была так счастлива, "что о суде толком и не думала". В соцсетях, где семья Павликовой опубликовала фотографии ее встречи с освобожденным из тюрьмы супругом, появились комментарии о том, что "Аня, оказывается, умеет улыбаться", делится ее мама.

16 декабря, в первые часы после своего освобождения из тюрьмы, Котов дал интервью DW, в котором подчеркнул, что считает свою жену и других фигурантов дела "Нового величия" невиновными, и пообещал обязательно присутствовать на апелляции 17 декабря.

Однако в здание суда его в этот день не пустили приставы - несмотря на то, что судья официально разрешил присутствовать на слушании двум близким родственникам каждого из осужденных. Об этом DW рассказала находившаяся в зале суда сестра Павликовой Анастасия.

У Натальи Севастьяновой - матери Маши Дубовик, приговоренной к шести годам колонии условно, - сложилось впечатление, что первый день апелляционных слушаний прошел "скомканно, без желания разбираться в этом деле".

"Десятки грубых нарушений и несостыковок"

По ее словам, единственное, что оставляет надежду, - это возможность рассмотреть материалы, которые, с точки зрения защиты, могут сыграть решающую роль в пересмотре приговоров. Речь идет, в частности, об оригинальной версии чата, в котором молодые люди якобы обсуждали создание экстремистского сообщества (а не его копии, предоставленной главным свидетелем обвинения Русланом Д.), и "десятках других грубых нарушений и несостыковок", на которые при первоначальном рассмотрении дела, по словам Севастьяновой, просто не обратили внимание, но которые "имеют глобальное значение для определения судьбы детей".

Прокуратура категорически возражала против пересмотра этих материалов, указывает Севастьянова. Решение на этот счет суд примет 21 декабря.

Владимир Путин считает, что дело "Нового величия" можно "посмотреть еще раз"

Есть ли у нее надежда на благоприятный исход рассмотрения апелляции? "Надежда на то, что кто-то сядет и разберется в этом деле и докажет, что у нас в стране осталось еще хоть что-то святое и чистое, уходит с каждым днем, - говорит Наталья. - Эти три года вымотали нас. Мы уже не знаем, как выживать, как психологически справляться с этими проблемами. По большому счету, мы никому не нужны", - добавляет она.

Тем не менее женщина не намерена прекращать борьбу. "Для меня главное - чтобы имя моего ребенка не было затоптано. Я хочу, чтобы всех детей и всех матерей эта участь обошла", - подчеркивает она.

По словам матери Вячеслава Крюкова Галины, ее сын не возлагает больших надежд на то, что приговор будет изменен. Однако у нее самой вера в то, что ситуация еще может измениться, есть. Особенно после того, как Владимир Путин 10 декабря на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ заявил, что дело "Нового величия" можно "посмотреть еще раз". "Может быть, реальный срок заменят на условный или хотя бы засчитают то время, которое он уже провел под стражей, - рассуждает Галина Крюкова. - Каждое судебное заседание я жду, что его освободят, что следующий Новый год мы будем встречать вместе".

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