Суд в Москве оштрафовал Telegram и Facebook на 27 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы в четверг, 10 июня, оштрафовал мессенджер Telegram на 10 млн рублей за отказ удалить контент, признанный в России запрещенным. А социальная сеть Facebook на аналогичных основаниях оштрафована на 17 миллионов.

В отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google неоднократно составлялись административные протоколы за отказ удалить контент, якобы призывающий несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях.

Два года попыток заблокировать Telegram

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать Telegram за отказ его администрации предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписки пользователей. В борьбе против мессенджера ведомство ограничивало доступ к нескольким миллионам сторонних сайтов, в том числе сервисам Google, Amazon и Microsoft. Однако Telegram остался одним из самых популярных среди россиян инструментов для коммуникации. В июне 2020-го ведомство сняло все ограничения с мессенджера.

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