В России журналистку Кеворкову арестовали до 6 июля

Надежде Кеворковой после задержания предъявили обвинение в "оправдании терроризма" в связи с постами о "Талибане" и нападении на Нальчик. Журналистка не признала вину.

Басманный районный суд Москвы во вторник, 7 мая, арестовал российскую журналистку Надежду Кеворкову до 6 июля, пишет онлайн-издание "Медиазона". Эту информацию подтвердил сын Кеворковой, журналист Василий Полонский. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия. Сторона защиты просила домашний арест или личное поручительство.

65-летнюю журналистку задержали накануне и отправили в изолятор временного содержания. Следственный комитет России предъявил ей обвинение в "оправдании терроризма".

Посты об атаке на Нальчик и "Талибане"

По словам адвоката Калоя Ахильгова, обвинение касается опубликованного в 2018 году поста Кеворковой после убийства журналиста и ее друга Орхана Джемаля в Центральноафриканской Республике. Журналистка разместила в Telegram написанный им в 2010 году текст о нападении на Нальчик. Кроме того, обвинение связано с постом Кеворковой от 2021 года, в котором якобы оправдывается деятельность радикального исламистского движения "Талибан", отметил Ахильгов, не приведя подробностей.

Василий Полонский в свою очередь выразил уверенность, что она ни в чем не виновна, и подчеркнул, что она является журналисткой. РИА "Новости" со ссылкой на адвоката пишет, что Кеворкова свою вину не признает.

Среди прочего, Надежда Кеворкова писала о религии для "Независимой газеты", "Новой газеты", телеканала Russia Today, журнала "Русский Newsweek", "Радио Свобода" и "Кавказского узла". Кроме того, она была корреспонденткой в странах Ближнего Востока, в том числе в Сирии, Иране, Ираке, а также в секторе Газа.