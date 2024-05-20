Суд в Лондоне разрешил Ассанжу оспорить экстрадицию в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сможет подать апелляцию против решения о его экстрадиции в США по обвинению в шпионаже, постановил в понедельник, 20 мая, Верховный суд Великобритании.

США не предоставили суду достаточных гарантий в отношении Ассанжа

В ходе слушаний американская сторона гарантировала, что в случае экстрадиции Ассанжа в США, ему не будет грозить смертная казнь, его свобода слова не будет нарушена, а разбирательство по его делу будет справедливым, несмотря на то, что он не является гражданином Соединенных Штатов. Адвокаты Ассанжа возразили, что эти гарантии предоставила лишь исполнительная власть США в лице администрации президента, в то время как судебная власть действует независимо от Белого дома и может игнорировать его рекомендации.

Как итог, судьи Верховного суда Великобритании Виктория Шарп и Джереми Джонсон постановили, что представленные американской стороной заверения были недостаточными, и разрешили Ассанжу оспорить вынесенное ранее решение об экстрадиции.

В ходе предыдущего процесса по делу Джулиана Ассанжа в марте 2024 года британский суд согласился отложить экстрадицию основателя WikiLeaks в США до завершения рассмотрения апелляции. Свое решение суд был готов пересмотреть только в случае, если получит ряд гарантий в отношении Ассанжа после отправки его в Соединенные Штаты со стороны Вашингтона.

Жена Ассанжа призвала Байдена снять обвинения с мужа

Супруга Джулиана Ассанжа Стелла после суда обратилась к президенту США Джо Байдену и призвала снять обвинения с основателя WikiLeaks. "Как семья мы испытываем облегчение, но сколько это может продолжаться? Снимите обвинения, сейчас наиболее подходящий момент для этого", - сказала она.

За что судят Джулиана Ассанжа

52-летний Джулиан Ассанж обвиняется американскими властями в сговоре с целью взлома сетей правительственных компьютеров и незаконной публикации в 2010 году имен источников секретной информации, имеющей отношение к обороне. Речь идет, в частности, о краже и публикации секретных материалов о военных операциях США в Ираке и Афганистане.

Американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие такой информации и добивается экстрадиции Ассанжа в США. По словам представителя обвинения Клэр Доббин, основателя WikiLeaks судят не за его политическую позицию, а за поступок, который подверг опасности жизни многих людей. Ранее защита Ассанжа заявляла, что его преследование - политически мотивировано.

Высокий суд Лондона в декабре 2021 года поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. В марте 2022 года Верховный суд Великобритании отказался удовлетворить апелляцию Ассанжа на это решение лондонского суда, а в апреле 2022 года Вестминстерский магистратский суд Лондона вынес постановление об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

В Соединенных Штатах Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения.