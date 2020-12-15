В ФРГ обвиняемый в рассылке правоэкстремистских писем осужден на четыре года

Земельный суд Берлина в понедельник, 14 декабря, приговорил 32-летнего Андре М. (André M.) из земли Шлезвиг-Гольштейн к четырем годам тюрьмы и прохождению стационарного лечения в психиатрической клинике за рассылку по электронной почте писем правоэкстремистской направленности, в частности за подписью "Национал-социалистическое наступление" (Nationalsozialistische Offensive).

Послания рассылались с октября 2018 года по апрель 2019 года, их адресатами становились суды, органы власти, полицейские участки, торговые центры, средства массовой информации и члены бундестага, передает агентство AFP.

В письмах содержались угрозы совершить покушение с применением взрывчатых веществ, а также прибегнуть к убийствам. Часть требований носила иррациональный характер. Так, от германской певицы Хелены Фишер (Helene Fischer) М., в частности, потребовал выложить в интернет видео, в котором она бы поделилась "своими мыслями о Германии".

Как уточняет агентство epd, Андре М. был признан виновным в 26 эпизодах нарушения общественного спокойствия посредством угроз совершения преступлений, а также в попытках оказания давления - по девяти эпизодам.

"Крайняя опасность" для общества

По данным следствия, речь шла об ограниченной дееспособности преступника из-за психологических проблем, что требовало его принудительного лечения. Председательствующий судья пришел к выводу, что М. представляет "крайнюю опасность" для общества и страдает от сильного расстройства личности.

Как уточняет агентство epd, приговор еще может быть обжалован.

В конце ноября десять полицейских из германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия были отстранены от службы в связи с подозрением в наличии у них правоэкстремистских взглядов. Сотрудники полиции состояли в WhatsApp-чате под названием Kunta Kinte, посвященном игре в кегли. При этом в чате публиковались материалы, которые глава земельного МВД Херберт Ройль (Herbert Reul) описал как "в высшей степени ксенофобские и унижающие человеческое достоинство". На одной из фотографий, в частности, были изображены скамейки из пивной, поставленные в форме свастики. На другой ту же символику изображали сложенные определенным образом патроны из табельного оружия.

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