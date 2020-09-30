 Четверых сотрудников спецслужбы ФРГ подозревают в правом экстремизме | Новости из Германии о Германии | DW | 01.10.2020

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Германия

Четверых сотрудников спецслужбы ФРГ подозревают в правом экстремизме

Возможные правые экстремисты выявлены в группе по надзору за правым экстремизмом в отделении ведомства по охране конституции в Северном Рейне - Вестфалии.

Федеральное ведомство по охране конституции в Кельне

Четверых сотрудников отделения ведомства по охране конституции в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия подозревают в правом экстремизме. Об этом издание Rheinische Post пишет в четверг, 1 октября, со ссылкой на региональное министерство внутренних дел. В обязанности троих из этих сотрудников входило, среди прочего, наблюдение за правыми экстремистами. Подробности о четвертом отсутствуют. Кроме того, неизвестно, какими именно поступками обусловлены подозрения.

Подобные группы для надзора существуют в каждой области деятельности спецслужбы, объяснили в земельном МВД. Группа, о которой идет речь, распущена, а ее руководство заменено, сообщило министерство.

В середине сентября стало известно, что ряд полицейских в Северном Рейне - Вестфалии распространяли правоэкстремистские материалы через чат-группы. Полиция провела облаву на правых экстремистов в собственных рядах. Обыски прошли в 34 полицейских участках и частных квартирах. Около 30 стражей порядка временно отстранены от несения службы.

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  • Кабинет главы внешней разведки находится на 8 этаже.

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    Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.

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    Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.

    Автор: Ефим Шуман


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