Четверых сотрудников спецслужбы ФРГ подозревают в правом экстремизме

Четверых сотрудников отделения ведомства по охране конституции в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия подозревают в правом экстремизме. Об этом издание Rheinische Post пишет в четверг, 1 октября, со ссылкой на региональное министерство внутренних дел. В обязанности троих из этих сотрудников входило, среди прочего, наблюдение за правыми экстремистами. Подробности о четвертом отсутствуют. Кроме того, неизвестно, какими именно поступками обусловлены подозрения.

Подобные группы для надзора существуют в каждой области деятельности спецслужбы, объяснили в земельном МВД. Группа, о которой идет речь, распущена, а ее руководство заменено, сообщило министерство.

В середине сентября стало известно, что ряд полицейских в Северном Рейне - Вестфалии распространяли правоэкстремистские материалы через чат-группы. Полиция провела облаву на правых экстремистов в собственных рядах. Обыски прошли в 34 полицейских участках и частных квартирах. Около 30 стражей порядка временно отстранены от несения службы.

Смотрите также:

Самое секретное здание Германии Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) занимает площадь в 14 футбольных полей. Ее строительство продолжалось больше десяти лет и обошлось в миллиард евро. Еще 400 миллионов стоят техническое оснащение и переезд, который должен завершиться до конца 2018 года.

Самое секретное здание Германии Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.

Самое секретное здание Германии У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.

Самое секретное здание Германии Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.

Самое секретное здание Германии Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.

Самое секретное здание Германии В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.

Самое секретное здание Германии А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.

Самое секретное здание Германии Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.

Самое секретное здание Германии Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов. Автор: Ефим Шуман

