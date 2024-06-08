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Завершился суд над теннисистом Александром Зверевым

Алексей Волошинов
8 июня 2024 г.

Бывшая девушка обвиняла немецкого теннисиста Зверева в насилии. Суд над ним завершился до вынесения решения.

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Теннисист из ФРГ Александр Зверев
Теннисист из ФРГ Александр ЗверевФото: CAROLINE BLUMBERG/EPA

Суд над теннисистом из ФРГ Александром Зверевым (Alexander Zverev) завершился на третий день без вынесения решения. Окружной суд Тиргартена в Берлине в субботу, 7 июня прекратил разбирательство в обмен на штраф в 200 тысяч евро, который должен будет выплатить Зверев. Из них 150 тысяч евро пойдут в государственную казну, а еще 50 тысяч - в фонд сбора средств для благотворительных организаций.

Благодаря этому решению Александр Зверев формально останется невиновным. В суде пояснили, что все стороны хотели разрешить конфликт мирным путем.

Бывшая девушка обвинила Александра Зверева в насилии

Как заявляла бывшая девушка теннисиста, во время ссоры в мае 2020 года он прижал ее к стене и душил обеими руками. Сам Зверев отрицал эти обвинения.

В октябре 2023 года суд оштрафовал Зверева по данному иску на 450 тысяч евро вне судебного разбирательства. Теннисист оспорил это решение, а его адвокаты назвали процесс "скандальным" и указали на отсутствие "справедливого судебного разбирательства".

Александр Зверев родился в 1997 году в Гамбурге в семье эмигрантов из России. Его отец - Александр Зверев-старший тоже был теннисистом и выступал за сборную СССР в Кубке Дэвиса. Старший брат Александра - Михаил Зверев - также профессиональный теннисист, представляющий Германию. Тренируют Александра его отец и знаменитый в прошлом чешский теннисист, многократный победитель турниров Большого шлема и итоговых турниров ATP Иван Лендл.

Зверев - победитель 23 турниров ATP, в том числе 21 в одиночном разряде, финалист Открытого чемпионата США 2020 года и двукратный победитель итоговых турниров ATP в 2018 и 2021 годах. Кроме того, в карьере немецкого теннисиста есть победа на юношеском турнире Большого шлема (Открытое первенство Австралии) в 2014 году.

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