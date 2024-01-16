Теннисист Александр Зверев предстанет перед судом в Берлине

Лучший теннисист Германии Александр Зверев (Alexander Zverev) в мае предстанет перед судом. Чемпиона Олимпиады в Токио 2021 года обвиняют в "физическом насилии над женщиной и нанесении ущерба ее здоровью во время ссоры", сообщила DW пресс-секретарь Берлинского суда по уголовным делам Лиза Яни (Lisa Jani) во вторник, 16 января.

По словам адвокатов Зверева, пострадавшей является бывшая девушка 26-летнего теннисиста. Сам спортсмен отвергает обвинения. По словам Яни, о деталях процесса будет объявлено позже. Пресс-секретарь отметила также, что Звереву необязательно являться в суд лично, но судья может потребовать от него дать показания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, хотя назначение тюремного срока "крайне маловероятно", добавила она.

Суд назначил теннисисту штраф на 450 тысяч евро

В октябре 2023 года суд оштрафовал Зверева по данному иску на 450 тысяч евро вне судебного разбирательства. Теннисист оспорил это решение, настаивая на презумпции невиновности, поэтому ему предстоят публичные слушания. Его адвокаты назвали процесс "скандальным" и указали на отсутствие "справедливого судебного разбирательства". В ответ на запрос DW адвокаты отказались дополнять что-либо к сделанному в октябре заявлению. На пресс-конференции в ноябре Зверев назвал решение суда совершенным нонсенсом. При этом спортсмен использовал ненормативную лексику.

Александр Зверев родился в 1997 году в Гамбурге в семье эмигрантов из России. Его отец - Александр Зверев-старший тоже был теннисистом и выступал за сборную СССР в Кубке Дэвиса. Старший брат Александра - Михаил Зверев - также профессиональный теннисист, представляющий Германию. Тренируют Александра его отец и знаменитый в прошлом чешский теннисист, многократный победитель турниров Большого шлема и итоговых турниров ATP Иван Лендл.

Зверев - победитель 23 турниров ATP, в том числе 21 в одиночном разряде, финалист Откртого чемпионата США 2020 года и двукратный победитель двух итоговых турниров ATP в 2018 и 2021 годах. Кроме того, в карьере немецкого теннисиста есть победа на юношеском турнире Большого шлема (Открытое первенство Австралии) в 2014 году.

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