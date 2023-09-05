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В США фаната удалили с матча по просьбе теннисиста Зверева

Анастасия Аринушкина
5 сентября 2023 г.

Александр Зверев сообщил, что один из болельщиков скандировал "гимн Гитлера". Фаната вывели с трибуны.

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Немецкий теннисист Александр Зверев
Немецкий теннисист Александр ЗверевФото: Dubreuil Corinne/abaca/picture alliance

В понедельник, 4 сентября, во время матча на Открытом чемпионате США по теннису Александр Зверев (Alexander Zverev) сообщил судье о болельщике, который скандировал немецкий гимн времен национал-социализма. Зрителя вывели с турнира.

По словам немецкого теннисиста, болельщик скандировал: "Германия превыше всего". "Как немец, я не горжусь этой частью истории, и делать так - это ненормально", - заявил Зверев. Он отметил, что фанат сидел в первом ряду, и многие другие могли слышать, как он поет "гимн Гитлера". В соцсетях распространилось видео, как под аплодисменты зрителей болельщика выводят с трибуны. "Если бы я не отреагировал, это было бы плохо с моей стороны", - подчеркнул Александр Зверев.

На матче Александр Зверев обыграл итальянца Янника Синнера. Немец продолжит борьбу в четвертьфинале US Open, где он встретится с защищающимся чемпионом Карлосом Алькарасом из Испании.

Немецкий гимн изменили после Второй мировой войны

"Немецкая песня" была написана 175 лет назад. После Первой мировой войны она стала гимном Веймарской республики. Но при национал-социалистах, которые пришли к власти в 1933 году, начальная строфа - "Германия, Германия превыше всего!.." ("Deutschland, Deutschland über alles!..") обрела иной смысл, который ее автор Гофман фон Фаллерслебен (Hoffmann von Fallersleben) в текст не вкладывал.

Мелодия и слова из "Немецкой песни" остались прежними, но первые две строфы, снискавшие дурную славу, не исполняются. Гимном Германии является только третья строфа, в которой речь идет о "единстве, праве и свободе".

Смотрите также:

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