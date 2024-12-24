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Суд в Амстердаме приговорил напавших на израильтян к тюрьме

Кирилл Шестаков
24 декабря 2024 г.

Пятеро мужчин признаны виновными в участии в атаке на израильских болельщиков в Амстердаме. Самый суровый приговор - 6 месяцев тюрьмы. Расследование в отношении еще 45 человек продолжается.

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Пропалестинские активисты и полиция в Амстердаме
Пропалестинские активисты и полиция в АмстердамеФото: Mouneb Taim/Anadolu/picture alliance

Суд в Амстердаме во вторник, 24 декабря, признал виновными пятерых мужчин за участие в массовых избиениях болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" и подстрекательстве к насилию в онлайн-чатах. Самым суровым наказанием стало тюремное заключение на 6 месяцев, назначенное мужчине по имени Сефа О., обвиненному в публичном насилии против нескольких человек. По словам прокуроров, О. сыграл "ключевую роль" в побоях.

На суде была представлена видеозапись, на которой обвиняемый пинал лежачего на земле человека, гнался за другими болельщиками и наносил им удары по телу и голове, отмечает AFP. В то же время прокурор подчеркнул, что в действиях О. не было признаков "террористических намерений", а насилие было вызвано "ситуацией в секторе Газа, а не антисемитизмом".

24-летний фигурант Умуткан А. приговорен к одному месяцу тюрьмы за нападение на фанатов израильского клуба "Маккаби". 22-летнему подсудимому Абушабабу М. предъявлено обвинение в покушении на убийство, но вынесение приговора отложено на время прохождения психиатрической экспертизы, пишет AFP. По словам адвоката, обвиняемый родился в секторе Газа и вырос в зоне боевых действий.

Полиция Амстердама заявила, что расследования ведутся в отношении не менее 45 человек, включая израильских футбольных фанатов.

Нападения на болельщиков "Маккаби" в Амстердаме

Вечером 7 ноября люди в масках напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом "Маккаби" из Тель-Авива и нидерландским "Аяксом". Некоторые из нападавших были с палестинскими флагами и выкрикивали пропалестинские лозунги. Нападавшие также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

По различным данным, пострадали от десяти до тридцати израильских болельщиков в разных районах города. Полиция заявила о госпитализации пяти человек. У пострадавших - травмы от побоев и ножевые ранения. 62 человека были задержаны.

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