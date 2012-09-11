Суд утвердил 6 месяцев в колонии для Любови Соболь

Московский городской суд утвердил замену ограничения свободы соратнице Алексея Навального - Любови Соболь - на реальное лишение свободы на 6 месяцев в колонии. Об этом в среду, 1 июня, сообщил в Twitter адвокат Владимир Воронин.

Суд рассматривал жалобу защитника Соболь по так называемому "санитарному делу". Дело "о нарушении санитарных правил" в рамках борьбы с пандемией коронавируса было возбуждено в 2021 году против сторонников оппозиционера Навального, призывавших россиян выйти на акцию в его поддержку. Кроме Любови Соболь, по данной статье проходили экс-глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег, экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин, бывший руководитель штаба Навального в Москве Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Преображенский районный суд Москвы в августе 2021 года назначил оппозиционерке полтора года ограничения свободы, посчитав ее виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил". Приговор был обжалован и не сразу вступил в силу.

Соболь покинула Россию

СМИ 8 августа минувшего года сообщили, что бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией покинула РФ.

В конце сентября 2021 года Следственный комитет РФ возбудил против Навального и его сторонников, включая Соболь, уголовное дело "о создании экстремистского сообщества". По предъявленным статьям им грозит до 12 лет лишения свободы.

Объявлена в розыск МВД РФ

Позднее, 20 октября 2021 года, карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

Симоновский районный суд Москвы 14 апреля заменил наказание по "санитарному делу" на 5 месяцев 26 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Юристы обжаловали решение.

Басманный суд Москвы 19 мая заочно арестовал экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией по обвинению в создании экстремистского сообщества.

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Алексей Навальный: аресты за протесты Аресты Навального с 2011 по 2021 годы Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными. Автор: Марина Барановская

