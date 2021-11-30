Суд признал законным исключение Марины Литвинович из ОНК Москвы

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Правозащитница не согласна с судебным решением и собирается его обжаловать. Литвинович отрицает также утверждения о том, что в интервью "Дождю" она разглашала данные следствия и распространяла недостоверную информацию.
Тверской суд Москвы во вторник, 30 ноября, отклонил иск российской правозащитницы Марины Литвинович, которая требовала признать незаконным решение о ее исключении из столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Литвинович Даниила Бермана.
Как указал Берман, Литвинович не согласна с данным решением и намерена его опротестовать.
В начале марта вопрос об исключении правозащитницы из ОНК Москвы поставил один из членов комиссии, обвинивший ее в разглашении данных следствия и распространении в интервью телеканалу "Дождь" "недостоверной" информации об условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС) Любови Соболь, находившейся там по делу "о проникновении в жилище" предполагаемого сотрудника ФСБ. В апреле Общественная палата РФ проголосовала за исключение правозащитницы.
Литвинович не согласна с этим решением - равно как и с утверждениями о том, что она разглашала данные следствия и распространяла не соответствующую действительности информацию.
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