Суд признал законным исключение Марины Литвинович из ОНК Москвы

Тверской суд Москвы во вторник, 30 ноября, отклонил иск российской правозащитницы Марины Литвинович, которая требовала признать незаконным решение о ее исключении из столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Литвинович Даниила Бермана.

Как указал Берман, Литвинович не согласна с данным решением и намерена его опротестовать.

В начале марта вопрос об исключении правозащитницы из ОНК Москвы поставил один из членов комиссии, обвинивший ее в разглашении данных следствия и распространении в интервью телеканалу "Дождь" "недостоверной" информации об условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС) Любови Соболь, находившейся там по делу "о проникновении в жилище" предполагаемого сотрудника ФСБ. В апреле Общественная палата РФ проголосовала за исключение правозащитницы.

Литвинович не согласна с этим решением - равно как и с утверждениями о том, что она разглашала данные следствия и распространяла не соответствующую действительности информацию.

Смотрите также:

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

