Литвинович подала в суд на решение об исключении из ОНК

Правозащитница Марина Литвинович подала в Тверской районный суд Москвы иск к Общественной палате РФ с требованием отменить решение о своем исключении из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы. Об этом Литвинович сообщила во вторник, 6 июля, в Twitter и Facebook.

"С самого начала решения, которые приняла ОНК Москвы, а затем и совет Общественной палаты (ОП), не были основаны на законе", - уверена она. "Меня исключили просто по произволу, даже не задумываясь о правовых основаниях", - добавила правозащитница, выразив уверенность, что не соблюдался федеральный закон № 76 "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания".

Литвинович добавила, что с подачей жалобы ей помогает юрист "Апологии протеста" Даниил Берман.

Правозащитница: Общественная палата не должна идти на поводу у силовиков

"Понимаю, что этот процесс, скорее всего, затянется, потому что Общественная палата по моему запросу отказалась представить мне для суда документы, на которых основывается мое исключение", - уточнила Марина Литвинович. Она отметила, что члены ОП сослались на секретность и защиту персональных данных. Правозащитница добавила, что начнет с того, что через суд запросит эти документы.

"Абсолютно уверена, что Общественная палата, претендуя на то, что она представляет российские НКО и гражданское общество, не должна скрывать документы, не должна принимать незаконные решения и не должна идти на поводу у силовиков", - резюмировала она, выразив желание "побороться за правду".

Исключение из состава ОНК Москвы

Марину Литвинович 6 апреля исключили из состава ОНК Москвы. До этого, 5 марта, комиссия проголосовала за то, чтобы начать этот процесс из-за "разглашения данных следствия", которое велось в отношении соратницы оппозиционера Алексея Навального - Любови Соболь.

Сама Литвинович тогда сообщила, что вопрос о ее исключении был инициирован одним из членов комиссии, посчитавшим, что она нарушила закон, разгласив в интервью телеканалу "Дождь" сведения по делу Соболь о проникновении в жилище Константина Кудрявцева, одного из вероятных отравителей Навального.

Окончательное решение о досрочном прекращении полномочий Литвинович принимал совет Общественной палаты России. По сведениям онлайн-издания "МБХ медиа", официальной причиной исключения правозащитницы стало "неоднократное нарушение ею Кодекса этики".

Открытое письмо в поддержку Литвинович

В начале марта ряд бывших и действующих членов ОНК Москвы подписал открытое обращение в защиту Литвинович. В документе указывалось, что в 2020 году правозащитница совершила 151 визит в различные места принудительного содержания, за период до 6 марта 2021 года - 37 визитов.

"Она поговорила об условиях и личных нуждах с каждым из более восьмисот арестантов Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, отправленных туда после зимних протестов. В московском ОНК текущего созыва трудно найти человека, который работал бы столь активно и усердно, как Марина Алексеевна Литвинович", - подчеркнули тогда авторы обращения.

Московское отделение партии "Яблоко" ранее хотело выдвинуть правозащитницу кандидатом на выборах в Госдуму.

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