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Писательница Джин Кэролл на процессе против экс-президента США Дональда Трампа
Писательница Джин Кэролл на процессе против экс-президента США Дональда ТрампаФото: Seth Wenig/AP/picture alliance
Правосудие и законСША

Суд признал Трампа виновным в сексуальном домогательстве

Александра Иванова
54 мин. назад

Экс-президент США должен будет выплатить подавшей на него в суд писательнице Джин Кэролл компенсацию ущерба в размере 5 млн долларов.

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Бывшего президента США Дональда Трампа суд в Нью-Йорке во вторник, 9 мая, признал виновным в сексуальном домогательстве и клевете в рамках гражданского иска, поданного против политика 79-летней американской писательницей Джин Кэролл.

Кэролл утверждала, что в 1996 году Трамп домогался ее в отделе нижнего белья одного из торговых центров класса "люкс" в Манхэттене. По ее словам, Трамп сначала попросил ее помочь ему выбрать подарок для другой женщины. После того как она отказалась примерить определенный комплект белья, он завел ее в примерочную кабинку и совершил там с ней половой акт, причинив ей боль, заявила писательница.

Экс-президент США отверг все обвинения, назвав женщину лгуньей. 9 мая, после совещания, продлившегося около двух с половиной часов, жюри присяжных, состоявшее из шести мужчин и трех женщин, постановило, что Трамп должен выплатить Кэролл около пяти миллионов долларов в качестве компенсации.

Трамп отрицает обвинения в сексуальном домогательстве

Как пишет газета FAZ, сам Трамп не воспользовался возможностью выступить на процессе. Между тем Джин Кэролл не пропустила ни одного заседания по этому делу. "Я совершенно не в курсе, кто эта женщина. Это решение суда - позор. Продолжение самой масштабной охоты на ведьм всех времен", - такими словами прокомментировал решение суда в соцсети Truth Social экс-президент США, намеренный снова побороться за пост главы государства на выборах 2024 года.

Со своей стороны адвокат Трампа Джо Такопина заявил на процессе, что Джин Кэролл выдвинула обвинения в изнасиловании против его доверителя только ради того, чтобы успешно продать свою новую книгу.

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