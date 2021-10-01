 Суд: прививки ″Спутником V″ не дают право на сертификат ФРГ о вакцинации | Новости из Германии о Германии | DW | 01.10.2021

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Германия

Суд: прививки "Спутником V" не дают право на сертификат ФРГ о вакцинации

Истец привился от ковида в Москве и Сан-Марино вакциной из РФ и хотел получить в Германии сертификат о вакцинации. Ему отказали, так как "Спутник V" не сертифицирован в ФРГ. Суд согласился с властями.

Ампулы с российской вакциной от COVID-19 Спутник V

Полный курс прививок российским препаратом от COVID-19 "Спутник V" не дает права на получение немецкого свидетельства о вакцинации. Такое решение высший административный суд земли Гессен вынес в пятницу, 1 октября, отклонив жалобу истца на аналогичное постановление административного суда в Касселе. Решение не подлежит обжалованию.

Заявитель сделал первую прививку в Москве в мае, а вторую в июле в Сан-Марино, следует из документов. Впоследствии он обратился в департамент здравоохранения округа Фульда с просьбой выдать немецкий сертификат о вакцинации. Ведомство отказало на том основании, что вакцина не входит в перечень рекомендованных препаратов, выпущенный Институтом Пауля Эрлиха. Именно он отвечает в ФРГ за регистрацию вакцин.

Еврокомиссия 2 августа признала сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентными цифровому ковид-сертификату Европейского Союза. Однако это решение не означает признание российской вакцины в Евросоюзе, указали в ЕК. Каждое государство-член ЕС само должно решить, отменяет ли оно ограничения для людей с сертификатами о прививках вакцинами, не имеющими разрешения для использования в Евросоюзе, отметили в Брюсселе.

В Германии допущены к использованию вакцины от компаний BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

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    Автор: Андрей Гурков


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