Суд: прививки "Спутником V" не дают право на сертификат ФРГ о вакцинации

Полный курс прививок российским препаратом от COVID-19 "Спутник V" не дает права на получение немецкого свидетельства о вакцинации. Такое решение высший административный суд земли Гессен вынес в пятницу, 1 октября, отклонив жалобу истца на аналогичное постановление административного суда в Касселе. Решение не подлежит обжалованию.

Заявитель сделал первую прививку в Москве в мае, а вторую в июле в Сан-Марино, следует из документов. Впоследствии он обратился в департамент здравоохранения округа Фульда с просьбой выдать немецкий сертификат о вакцинации. Ведомство отказало на том основании, что вакцина не входит в перечень рекомендованных препаратов, выпущенный Институтом Пауля Эрлиха. Именно он отвечает в ФРГ за регистрацию вакцин.

Еврокомиссия 2 августа признала сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентными цифровому ковид-сертификату Европейского Союза. Однако это решение не означает признание российской вакцины в Евросоюзе, указали в ЕК. Каждое государство-член ЕС само должно решить, отменяет ли оно ограничения для людей с сертификатами о прививках вакцинами, не имеющими разрешения для использования в Евросоюзе, отметили в Брюсселе.

В Германии допущены к использованию вакцины от компаний BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

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