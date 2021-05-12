 Еврокомиссия: Признание сертификатов Сан-Марино не означает допуск ″Спутника V″ в ЕС | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 03.08.2021

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Коронавирус

Еврокомиссия: Признание сертификатов Сан-Марино не означает допуск "Спутника V" в ЕС

Признание прививочных сертификатов Сан-Марино не гарантирует въезд в ЕС привитым "Спутником V". Власти каждого государства - члена Евросоюза принимают самостоятельные решения по этому вопросу.

Ампула с российской вакциной от COVID-19 Спутник V

Российская вакцина "Спутник V"

Признание Еврокомиссией сертификатов от COVID-19 Республики Сан-Марино, большинство жителей которой привились "Спутником V", не означает признание российской вакцины в Евросоюзе. Как заявило во вторник, 3 августа, в ответ на запрос DW должностное лицо ЕК, комиссия не утверждает какие-либо вакцины на основании решения об эквивалентности прививочного сертификата европейским стандартам. Каждое государство-член Евросоюза само должно решить, отменяет ли оно ограничения для людей, имеющих сертификаты о прививках вакцинами, не имеющими разрешения для использования в ЕС.

Представитель Еврокомиссии указал, что наличие цифрового ковид-сертификата ЕС не является предварительным условием для въезда в Евросоюз. Согласно рекомендациям Совета ЕС от 20 мая, въезд в ЕС должен быть разрешен лицам, полностью вакцинированным препаратами, сертифицированным для применения в Евросоюзе. Государства Европейского Союза могут также разрешить въезд лицам, привитым вакцинами, включенными в список Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

Решения о въезде в ЕС принимаются на национальном уровне

Любое решение о въезде в ЕС принимается непосредственно государствами-членами. В этом контексте статус вакцинации может быть подтвержден цифровым ковид-сертификатом Евросоюза или другими документами, представленными национальным властям, которые и принимают решение об их соответствии.

Еврокомиссия 2 августа признала сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентными цифровому ковид-сертификату Евросоюза. Поставки "Спутника V" в Сан-Марино начались в феврале. По утверждению разработчика препарата, 85 процентов населения страны привиты российской вакциной, которая не сертифицирована в ЕС.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:23

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