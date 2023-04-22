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Хасан Диаб на акции в его поддержку в Оттаве
Хасан Диаб на акции в его поддержку в ОттавеФото: Adrian Wyld/empics/picture alliance
ОбществоКанада

Суд Парижа заочно приговорил канадца за теракт 1980 года

Анатолий Арни
1 ч. назад

Профессор Хасан Диаб из Канады заочно приговорен к пожизненному заключению за взрыв в синагоге, совершенный в Париже в 1980 году.

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Суд в Париже заочно приговорил 69-летнего канадца ливанского происхождения Хасана Диаба, являющегося профессором Оттавского университета, к пожизненному заключению, признав его виновным во взрыве бомбы, произошедшем 3 октября 1980 года в одной из парижских синагог. сообщает на своем сайте в пятницу, 21 апреля, канадский телеканал CBC.

По данным следствия, Диаб заложил бомбу у входа в синагогу. Взрыв произошел, когда в здании находились около 300 человек. В результате теракта погибли четыре человека - трое французов и один израильтянин, еще 47 человек были ранены. Этот теракт считается первой антисемитской атакой со смертельным исходом, произошедшей во Франции со времен Второй мировой войны.

В беседе с журналистами в Оттаве после оглашения приговора Диаб назвал ситуацию "кафкианской". Адвокаты профессора утверждают, что во время происшествия он находился в Ливане, а под подозрение попал по ошибке.

Франция уже второй раз пытается признать Диаба виновным в теракте

Агентство dpa отмечает, что у Франции могут возникнуть проблемы с запросом на экстрадицию Хасана Диаба. В 2008 году его уже арестовывали в Канаде по запросу Франции в связи с этим же делом, а в 2014 году его выдали Франции. Там Диаб находился в заключении до начала 2018 года, когда двое французских судей не постановили освободить его по причине недостатка доказательств. Официальные обвинения канадцу так и не были предъявлены.

Против освобождения Диаба выступили более 20 французских общественных организаций, а прокуратура обжаловала решение суда, но процесс затянулся, так как прокуроры искали новые улики против Диаба. В итоге Высший суд Франции лишь в 2021 году постановил вновь привлечь мужчину к суду.

В то же время активисты в Канаде призывают местные власти отказать Франции в экстрадиции Диаба, указывая на процессуальные нарушения при повторном рассмотрении дела. Среди них - отсутствие новых доказательств, возвращение в материалы дела результатов почерковедческих экспертиз, которые были признаны недостоверными, а также нежелание следствия раскрыть некоторые из источников, предоставивших информацию.

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