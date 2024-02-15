Суд отклонил жалобу Брейвика на условия cодержания в тюрьме

Норвежец Андерс Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек, содержится в одиночной камере в хороших условиях и обладает относительно большой свободой, заявила судья, отклонив его жалобу на изоляцию в тюрьме.

Суд в Норвегии отклонил иск Андерса Беринга Брейвика, пожаловавшегося на условия его содержания в тюрьме. 45-летний правый экстремист, приговоренный к длительному тюремному сроку за убийство 77 человек в 2011 году, содержится в одиночной камере "в хороших материальных условиях заключения" и с "относительно большой степенью свободы" в его повседневной жизни, написала судья Биргитте Колруд в пояснительной части судебного решения, оглашенного в четверг, 15 февраля.

Запросы Брейвика на существенные изменения условий его заключения названы в документе "нереалистичными", поскольку изменение степени угрозы, исходящей от него, представляется маловероятным. Строгое одиночное заключение Брейвика норвежское государство связывает с тем, что от него исходит "в высшей степени высокий риск насилия". Еще до оглашения приговора адвокат Брейвика Эйстейн Сторрвик заявил агентству AFP, что намерен в случае отклонения иска подать апелляцию.

Брейвик счел изоляцию нарушением Европейской конвенции по правам человека

Судебный процесс по иску Андерса Брейвика начался в январе текущего года. Террорист пожаловался на норвежское государство, указав, что на протяжении последних 11 лет он изолирован от других заключенных. По мнению Брейвика, такая изоляция нарушает статью 3-ю Европейской конвенции по правам человека, запрещающую "бесчеловечное" и "унижающее достоинство" обращение. В жалобе упоминаются психологические страдания истца и его состояние "на грани самоубийства". По данным адвоката, единственными личными контактами его клиента являются ежедневные, тщательно контролируемые часовые встречи с другими заключенными, а также взаимодействие с сотрудниками тюрьмы. Кроме того, он требовал смягчить ограничения на переписку.

В 2016 году суд в Осло удовлетворил аналогичный иск Брейвика, но решение отменили вышестоящие суды. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в июне 2018 года не принял к рассмотрению иск террориста, связанный с условиями его содержания в тюрьме. В 2022 году суд в Норвегии отклонил прошение Брейвика о досрочном освобождении.

Брейвик совершил правоэкстремистские теракты в 2011 году

В 2012 году Андерс Брейвик был приговорен к 21 году лишения свободы за теракты, совершенные им в правительственном квартале Осло, а также на острове Утёйя. 22 июля 2011 года он расстрелял 77 человек и ранил еще 42 в знак протеста против мультикультурной политики Норвегии и "мусульманского вторжения" в страну. Большинство его жертв - подростки, отдыхавшие в молодежном лагере Рабочей партии, которая придерживается социал-демократического курса.

Андерса Брейвика содержат в тюрьме Риннерике на берегу озера, на котором находится остров Утёйя. Он имеет доступ к нескольким комнатам на двух этажах, включая кухню, помещение с телевизором и игровой приставкой, а также спортивный зал. Ему разрешили завести трех волнистых попугаев. Контакты Брейвика с внешним миром сильно ограничены, переписка по почте контролируется. Брейвик счел такие условия нарушением прав человека.

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