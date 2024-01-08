Суд в Норвегии рассматривает новый иск террориста Брейвика

Андерс Брейвик, осужденный за убийство 77 человек в 2011 году, пожаловался на многолетнюю изоляцию в тюрьме. В 2016 году власти Норвегии отклонили аналогичный иск.

В Норвегии начался судебный процесс по иску террориста Андерса Беринга Брейвика об условиях его содержания в тюрьме. В понедельник, 8 января, 44-летний правый экстремист, осужденный на длительный тюремный срок за убийство 77 человек в 2011 году, появился на первом заседании суда в спортзале тюрьмы Риннерике, где он отбывает наказание. Как ожидается, процесс продлится пять дней.

Изоляция и ограничения на переписку

Брейвик подал в суд на норвежское государство, пожаловавшись на свою изоляцию от других заключенных на протяжении последних 11 лет. По его мнению, изоляция нарушает статью 3-ю Европейской конвенции по правам человека, запрещающую "бесчеловечное" и "унижающее достоинство" обращение. В иске указывается на психологические страдания истца и его состояние "на грани самоубийства". По данным адвоката, единственными личными контактами его клиента являются ежедневные, тщательно контролируемые часовые встречи с другими заключенными, а также взаимодействие с сотрудниками тюрьмы. Кроме того, он требует смягчения ограничений на переписку.

В 2016 году суд в Осло удовлетворил аналогичный иск Брейвика, но решение отменили вышестоящие суды. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в июне 2018 года не принял к рассмотрению иск террориста, связанный с условиями его содержания в тюрьме. В 2022 году суд в Норвегии отклонил его прошение о досрочном освобождении.

Брейвик совершил правоэкстремистские теракты в 2011 году

В 2012 году Андерс Брейвик был приговорен к 21 году лишения свободы за теракты, совершенные им в правительственном квартале Осло, а также на острове Утёйя. 22 июля 2011 года он расстрелял 77 человек и ранил еще 42 в знак протеста против мультикультурной политики Норвегии и "мусульманского вторжения" в страну. Большинство его жертв - подростки, отдыхавшие в молодежном лагере Рабочей партии, которая придерживается социал-демократического курса.

Брейвика содержат в тюрьме на берегу озера, на котором находится остров Утёйя. Он имеет доступ к нескольким комнатам на двух этажах, включая кухню, помещение с телевизором и игровой приставкой, а также спортивный зал. Ему разрешили завести трех волнистых попугаев. Его контакты с внешним миром сильно ограничены, переписка по почте контролируется. Брейвик счел такие условия нарушением прав человека.

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