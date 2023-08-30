Суд над Гаравским: когда начнется, и в чем его обвиняют?

В Швейцарии пройдет суд над Юрием Гаравским, предположительно участвовавшим в похищении белорусских политиков в конце 1990-х. Это может стать первым приговором по делу об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского.

Суд над экс-бойцом белорусского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Юрием Гаравским, который в 2019 году публично заявил о своей причастности к исчезновениям оппозиционных политиков, начнется в сентябре. Процесс пройдет в одном из кантонов Швейцарии, Гаравского будут судить в рамках универсальной юрисдикции - его обвиняют по статье об исчезновении людей. Согласно швейцарскому законодательству, за это ему может грозить от 1 года до 20 лет лишения свободы. Сам Юрий Гаравский рассчитывает на условный срок. Подробности - у DW.

Кто инициировал суд над Гаравским?

Весной и осенью 1999 года в Беларуси исчезли бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский. Официальное расследование их исчезновения результата не дало, спустя 20 лет его вовсе прекратили. Хотя еще в 2004 году спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христос Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитили и убили бойцы СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны. Такую версию разделяют и родные пропавших, но доказать ее пока не удалось.

Одним из предполагаемых участников похищения был Юрий Гаравский, о чем он публично заявил в 2019 году в интервью Deutsche Welle. Он в подробностях рассказал, как в мае 1999-го приложил руку к исчезновению бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, одного из главных критиков Александра Лукашенко. По словам Гаравского, в сентябре того же года он участвовал в похищении экс-главы ЦИК Гончара и предпринимателя Красовского.

Интервью, вышедшее в декабре 2019 года, легло в основу дела, которое инициировала правозащитная организация Trial International, рассказывает ее юридический консультант Бенуа Мейстре. "В своем интервью Юрий Гаравский упомянул, что находится в Альпах. Это вызвало наш интерес, поскольку могло означать, что к нему может быть применена универсальная юрисдикция, - говорит Мейстре. - Мои коллеги провели небольшое расследование и установили, что он действительно находится в Швейцарии. Учитывая сказанное им публично, мы решили, что этого достаточно, чтобы составить иск".

После того как правозащитники собрали дополнительные материалы, они связались с родными исчезнувших политиков. В итоге в прокуратуру одного из кантонов Швейцарии было подано сразу три иска - от Елены Захаренко, дочери пропавшего экс-главы МВД Беларуси, Валерии Красовской, дочери пропавшего бизнесмена, а также от Trial International и ее партнеров.

Почему такое обвинение?

Расследование дела прокурор завершил примерно за год. Для подобных случаев это небольшой срок, подчеркивает Бенуа Мейстре, поскольку было собрано много материалов и сам подозреваемый был готов говорить. "После было сделано обвинительное заключение, дело передали в суд. Подготовка к процессу заняла еще некоторое время".

Экс-глава МВД Беларуси Юрий Захаренко на акции оппозиции в Минске Фото: Privat

В итоге против Юрия Гаравского выдвинули обвинение в причастности к многочисленным исчезновениям людей.

Что именно произошло с Захаренко, Гончаром и Красовским после похищения, до сих пор остается непроясненным, их тела так и не были найдены. В интервью Юрий Гаравский утверждал, что они якобы были убиты из пистолета. Как объясняет адвокат, представляющий интересы Елены Захаренко и Валерии Красовской (юрист попросил не называть его имя, его данные есть в распоряжении DW), на данный момент в деле нет прямых доказательств, что Юрий Гаравский был причастен именно к убийству пропавших. По швейцарскому уголовному праву действия бывшего силовика подпадают под статью о насильственном исчезновении людей, для этого "выполнены" два условия: участие в похищении и сокрытие этой информации от родственников. Отсюда - такое обвинительное заключение.

По словам адвоката, его доверительницы и он будут настаивать на обвинительном приговоре для Юрия Гаравского. За это, по законодательству Швейцарии, экс-бойцу СОБРа грозит от 1 до 20 лет лишения свободы.

Гаравский рассчитывает на условный срок

Сам Юрий Гаравский рассчитывает на условный срок, а также на то, что его могут признать свидетелем по делу. "Чем он (суд. - Ред.) может закончиться, я не знаю. Скорее всего, условным сроком. Как мне сказал прокурор, депортации сто процентов не будет. Я подтверждаю, что был соучастником преступления, но поскольку я первым сознался, рассчитываю также на статус свидетеля. Но все зависит от решения судьи", - сказал мужчина в комментарии DW.

По словам Юрия Гаравского, о процессе он узнал в начале лета 2023 года. Он уверен, что это "будет показательный суд, чтобы Евросоюз сказал, что мы этих людей осуждаем". "Я уже свое отбоялся, мне переживать нечего. Мне точно было сказано: "Готовься, на тебя будет объявлена тихая охота". Живу, хожу, оглядываюсь, по сторонам смотрю, чтобы не было проблем, меньше контактирую с людьми. Но рано или поздно это может закончиться в том плане, что я просто перестану бояться. Хотя смерти я боюсь, я нормальный человек, но ходить и оглядываться по сторонам, бояться всего вокруг психологически сложно".

Акция в память об исчезнувших политиках Фото: Getty Images/AFP/V. Drachev

Ранее Юрий Гаравский заявлял об угрозах, которые поступали в его адрес и адрес его семьи.

"Это прецедент"

Рассмотрение дела о похищении белорусских оппозиционных политиков будет первым подобным случаем в Швейцарии, подчеркивает юридический консультант Бенуа Мейстре. До этого дела о насильственном исчезновении в стране никогда не рассматривались. "Это станет прецедентом", - говорит Мейстре. Дело уникально для швейцарской правовой системы еще и той точки зрения, что это первое преступление, которое было совершено в Беларуси, но расследовано и рассмотрено в рамках универсальной юрисдикции в Швейцарии. "Решение, принятое в Швейцарии, может стать примером для разбирательств в других странах, - считает юрист. - Если завтра подобное дело будут рассматривать во Франции, французский судья может учитывать швейцарский процесс, решение судьи, построение обвинения и так далее", - говорит Бенуа Мейстре.

Как отмечает адвокат Елены Захаренко и Валерии Красовской, процесс против Юрия Гаравского станет первым в истории, когда пропавшие без вести политики станут темой судебного разбирательства и по ним будет принято решение, которое в будущем может инициировать новые процессы.

Смотрите также: