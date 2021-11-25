Суд изменил меру пресечения одному из фигурантов дела "Шанинки"

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения исполнительному директору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Кристине Крючковой, обвиняемой в рамках дела о мошенничестве со средствами Фонда новых форм развития образования. Как заявила агентству "Интерфакс" в четверг, 25 ноября, пресс-секретарь суда "вынесено постановление об изменении обвиняемой Крючковой меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест и продлении срока содержания Крючковой под домашним арестом по 28 февраля 2022 года".

Дает признательные показания

Ранее о том, что Крючковой была смягчена мера пресечения агентству сообщил информированный источник. По его словам, Крючкова "полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других фигурантов".

Зуеву и Крючковой предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Сам Зуев, который не признает вину, изначально был помещен судом под домашний арест, однако впоследствии по представлению прокуратуры переведен в СИЗО. Кроме Зуева и Крючковой, фигурантами дела проходят экс-заместитель министра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, а также бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин. Все они заключены под стражу.

Зуеву предъявили новое обвинение

В четверг, 25 ноября, Главное следственное управление МВД по Москве предъявило новые обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву. Об этом "Новой газете" рассказал его адвокат Сергей Севрук. "Сергея Эдуардовича доставили на следственные действия из тюремной больницы. Он дал показания о том, что никогда не знал Ракову и Зака. Впервые их фамилии услышал в связи с уголовным делом. В институте, которым он руководит, устраивались на работу десятки человек и увольнялись, подписывал массы документов. Он не понимает, о каких людях идет речь, и точно не давал согласие на фиктивное трудоустройство, поэтому новое обвинение считает необоснованным и незаконным", - пояснил юрист,

Позиция следствия

По данным Forbes, следствие исходит из того, что Марина Ракова с октября 2018-го по март 2020 года (тогда она была заместителем министра просвещения) вместе с Зуевым, Крючковой и другими "неустановленными" соучастниками задумали похитить бюджетные средства, которые выделялись на проект "Учитель будущего". В итоге в сентябре 2019 года они обеспечили заключение двух договоров между Шанинкой и Фондом новых форм развития образования.

Затем Зуев и Крючкова и "другие сотрудники" Шанинки предоставили фонду результаты работ по двум контрактам, которые следствие называет фиктивными. А Инкин и Зак знали, что результаты работ не соответствуют техзаданию, но, по указанию Раковой, приняли их. После этого с ноября 2019 года по март 2020 года фонд перечислил Шанинке чуть более 21 млн рублей, которыми Ракова, Зуев, Инкин, Зак и Крючкова "распорядились по собственному усмотрению".

В конце сентября по этому делу Тверской суд арестовал и отправил в СИЗО первых подозреваемых Максима Инкина, Евгения Зака, а также Кристину Крючкову. 7 октября суд арестовал Марину Ракову. Сергея Зуева задержали 12 октября. Он своей вины не признает.

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