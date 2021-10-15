Прокуратура хочет поместить ректора Шанинки Зуева в СИЗО

Московская прокуратура обжаловала решение суда о мере пресечения для ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева. Апелляционное представление, сообщает во вторник, 19 октября, агентство "Интерфакс", поступило в Тверской суд Москвы, ранее избравший для Зуева домашний арест. Суд рассмотрит апелляцию прокуратуры 27 октября.
Зуева задержали 11 октября в больнице, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием. По некоторым данным, его допрашивали около 30 часов, после чего поместили в изолятор временного содержания. Как заявил РИА "Новости" адвокат ректора Сергей Севрук, его подзащитномупредъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Ректора Шанинки проходит по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих "Фонду новых форм развития образования". По версии следствия, чиновница добилась выделения бюджетных средств для фонда, который нанял Шанинку в качестве субподрядчика. Вуз якобы не выполнил работы по двум контрактам, но получил за них деньги. Зуев свою вину отрицает. Руководство Шанинки также утверждает, что все работы по контрактам выполнены.
Петицию в защиту 67-летнего Зуева на момент подготовки новости подписали уже почти 1500 человек.
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Элитные вузы Германии
Лучшие из лучших
Начиная с 2006 года раз в семь лет в Германии проводят конкурс среди университетов. В рамках "Стратегии "Превосходство" (ExStra) жюри из ученых и политиков выбирает самые инновационные исследовательские проекты и вузы, максимально способствующие развитию науки. Победители получают господдержку - от 10 до 28 миллионов евро в год - и престижное звание. Какие же вузы на сей раз причислили к элите?
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Элитные вузы Германии
Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене
Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене не впервые причисляют к элитным вузам. Это - кузница немецких инженеров. Но помимо подготовки востребованных кадров здесь занимаются передовыми исследованиями. Разработка эффективного биотоплива, дигитализация производства, создание новой компьютерной архитектуры на принципах квантовой механики - проекты, отмеченные в рамках ExStra.
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Элитные вузы Германии
Технологический институт Карлсруэ
Больше всего элитных вузов, по итогам нынешнего конкурса, - в Баден-Вюртемберге. Один из них - Технологический институт Карлсруэ. Этот вуз традиционно силен в таких дисциплинах, как машиностроение, электротехника и информатика. Аккумулятор без лития и наноматериалы для 3D-принтинга, - над этим работают в научной-исследовательских комплексах при KIT, что помогло получить престижный титул.
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Элитные вузы Германии
Университет Констанца
В этом вузе на юге Германии учится чуть более 10 тысяч студентов. Университет Констанца - вуз реформаторский, здесь приветствуют новаторство в преподавании и творческий подход к научной работе. В списке "элитных" вуз уже в третий раз. Победу в конкурсе принесли и два научных кластера, где изучают проблему политического неравенства и особенности коллективного разума.
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Элитные вузы Германии
Тюбингенский университет
Тюбингенский университет - один из старейших в Европе. Его визитная карточка - микробиология, биохимия, нанотехнологии, археология, педагогика. Звание элитного получил повторно: среди прочего, благодаря трем кластерам: в их фокусе - индивидуальный подход к лечению опухолей, борьба с инфекциями с помощью полезных бактерий, машинное обучение в исследованиях.
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Элитные вузы Германии
Гейдельбергский университет
Гейдельбергский университет - крупнейший в Баден-Вюртемберге. На протяжении веков он взращивает ученую элиту: врачей, теологов, юристов и учителей. Научный профиль формируют исследования в области молекулярной и клеточной биологии, материаловедения, физики элементарных частиц. При вузе работают три колледжа для аспирантов: в области физики, бионаук и математического моделирования.
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Элитные вузы Германии
Дрезденский технический университет
Технический университет Дрездена - один из ведущих вузов Европы в области микроэлектроники и нанотехнологий. Не менее значимы и проводимые здесь исследования в области медицины, микробиологии, биохимии. Здесь, например, работает Центр по изучению регенеративной терапии. Помимо Берлина Дрезден - единственный город на востоке Германии, в котором есть элитный вуз.
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Элитные вузы Германии
Берлинский университет имени Гумбольдта
Столичные вузы подавали совместную заявку на участие в конкурсе на титул элитных - и совместно победили. Вместе с клиникой Charité Университет имени Гумбольдта, Свободный университет и Технический университет создали Берлинский университетский альянс. Общая инфраструктура сокращает бюрократию и дает ученым больше возможностей для совместной работы.
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Элитные вузы Германии
Берлинский свободный университет
Ученые университетского альянса Берлина сообща ищут методы лечения неврологических заболеваний, разрабатывают дизайн для объектов из новых материалов, исследуют интеллект и взаимосвязь реакций химических и биологических катализаторов. При альянсе также работает Центр математических исследований Math+.
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Элитные вузы Германии
Гамбургский университет
Это один из самых больших и самых молодых вузов Германии. В этом году он отметил свое столетие. Студентам здесь предлагают 70 бакалаврских и 100 магистерских учебных программ. В научной сфере особые надежды на Гамбургский университет возлагают в исследовании культуры манускриптов, разработке методов визуализации биомолекул, изучении динамики изменения климата и происхождения Вселенной.
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Элитные вузы Германии
Боннский университет
Этот вуз впервые попал в список элитных. Здесь работает лучший математик мира Петер Шольце. Помимо математики ведущие направления - экономика, медицина, естествознание и агрономия. Лидер по количеству кластеров, победивших в конкурсе ExStra: здесь их шесть. Ученые университета работают, к примеру, над применением роботов в борьбе с сорняками и изучают работу иммунной системы.
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Элитные вузы Германии
Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана
В столице Баварии два элитных вуза. Один из них - Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана. Здесь 18 факультетах и 150 специальностей - от египтологии до стоматологии. В сфере науки здесь уделяют особое внимание новым квантовым технологиям, нейрологическим заболеваниям, теории происхождения Вселенной и жизни на Земле, а также эффективному преобразованию "зеленой" энергии.
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Элитные вузы Германии
Мюнхенский технический университет
Этот вуз считается самым инновационным в Германии. От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска, - в его стенах создано немало разработок. Мюнхенский технический университет тесно сотрудничает с промышленносью и бизнесом и сам создает стартапы. Звание элитного сохраняет за собой уже более 10 лет, как и Университет имени Людвига-Максимилиана, с которым у него - четыре совместных кластера.
Автор: Татьяна Вайнман