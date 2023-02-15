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Аэропорт в МинскеФото: Natalia Fedosenko/Tass/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Суд ЕС признал законными санкции против "Белаэронавигации"

Дмитрий Вачедин
35 мин. назад

Организация, ответственная за воздушное пространство Беларуси, требовала снять санкции, введенные после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Суд в Люксембурге не счел ее аргументы убедительными.

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Суд Евросоюза в Люксембурге в среду, 15 февраля, отказался снимать введенные Евросоюзом санкции против "Белаэронавигации" - организации, ответственной за происходящее в воздушном пространстве Беларуси. ЕС ввел их после того, как 23 мая 2021 года "Белаэронавигация" изменила маршрут самолета авиакомпании Ryanair, которым оппозиционер Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега летели в Вильнюс, и посадила самолет в Минске.

После введения санкций организация подала иск к Совету ЕС с требованием снять санкции и разморозить ее активы. Представители "Белаэронавигации" утверждали, что маршрут был изменен не по политическим соображениям, а исходя из соображений безопасности. Введенные же санкции якобы несоразмерны поступку и "ставят под угрозу безопасность международной авиации".

"Белаэронавигация" должна была знать, что, изменив маршрут самолета, она вносит свою лепту в подавление гражданского общества и демократической оппозиции в Беларуси, говорится в заключении суда. Санкции также не являются несоразмерными, поскольку нарушения прав человека в Беларуси продолжатся - как и нарушения принципов правового государства, считают в Люксембурге.

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