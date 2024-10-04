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Суд ЕС считает обращение талибов с женщинами преследованием

Евгений Жуков
4 октября 2024 г.

Рассматривая прошение афганки об убежище, странам ЕС не требуется выяснять, грозит ли именно ей преследование на родине. Суд ЕС счел, что статус беженца можно давать на основании женского пола и гражданства Афганистана.

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Афганские женщины с детьми в Кандагаре
Афганские женщины с детьми в КандагареФото: Wakil Kohsar/AFP

Обращение правящих в Афганистане талибов с женщинами следует классифицировать как преследование, что в свою очередь может служить основанием для предоставления афганкам статуса беженцем. Такое решение вынес Суд Европейского Союза (Европейский суд) в Люксембурге. Для удовлетворения ходатайств об убежище женщин из Афганистана государствам ЕС достаточно учитывать только их пол и афганское гражданство, говорится в пресс-релизе суда, опубликованном в пятницу, 4 октября. Поводом в данном случае стал запрос Административного суда Австрии, в котором две афганки обжаловали отказ властей признать их беженками. Обе настаивают на том, что предоставление статуса беженца оправдано уже самим положением женщин в пресс-релизе суда

Европейский суд ответил, что некоторые меры, принимаемые в Афганистане по отношению к женщинам, такие как принудительный брак и отсутствие защиты от гендерного и бытового насилия, уже сами по себе должны считаться преследованием, причем принудительный брак судьи в Люксембурге приравнивают к одной из форм рабства.

Другие меры, такие как обязанность носить одежду, полностью покрывающую тело, ограничение доступа к образованию, работе и медицинскому обслуживанию, а также исключение из политической жизни, в совокупности тоже представляют собой преследование, говорится в пресс-релизе. В нем подчеркивается, что афганским женщинам на родине отказывают в основных правах, связанных с человеческим достоинством.

Таким образом, при рассмотрении прошения афганской женщины об убежище нет необходимости устанавливать, действительно ли именно ей грозит преследование при возвращении на родину. Для положительного решения странам Евросоюза достаточно учитывать лишь пол и гражданство беженки из Афганистана, отмечается в сообщении Европейского суда.

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