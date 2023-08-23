"Стыдно бояться": пенсионеры из РФ протестуют против войны

С февраля 2022 года за антивоенные акции в РФ были осуждены более 200 граждан РФ пожилого возраста. По данным "ОВД-Инфо", не менее 46 россиян старше 60 лет стали фигурантами уголовных дел за антивоенные акции, еще минимум 165 были задержаны на пикетах и митингах. Самая частая уголовная статья - "фейки" в отношении войск РФ: по ней были осуждены 19 человек. Еще 13 дел связаны с "дискредитацией" российской армии. DW поговорила с двумя пожилыми россиянами, которые были неоднократно оштрафованы за антивоенную позицию.

Оба героя статьи не просили об изменении своих имен в тексте, но DW решила пойти на этот шаг из соображений безопасности для собеседников, а также отказаться от подробного описания художественных работ одного из героев и публикации их фотографий.

Штраф 30 тысяч рублей за граффити

"Конечно, мне надо бы опасаться преследования. Но мне не страшно, я ничего особо потерять не могу. В моем возрасте даже стыдно как будто бы бояться. Я стараюсь доступными мне средствами выступать против войны", - говорит в беседе с DW Александр В. (имя изменено - Ред.)

Александру за 80 лет. Он живет в маленьком городке в одной из областей европейской части России и рисует на стенах домов антивоенные граффити. Этим летом суд назначил ему второй штраф по статье о "дискредитации Вооруженных сил РФ". Художнику пришлось выплатить 30 тысяч рублей. Впервые он был оштрафован в 2022 году за другой мурал - на стене здания, стоящего напротив военкомата.

Местные власти старательно закрашивают антивоенные граффити Александра - его художественные высказывания редко проживают даже два дня. "Выживают те рисунки, которые я делаю при помощи эзопова языка. Тогда люди, в общем, все понимают, а власти напрямую придраться не могут", - рассказывает собеседник DW.

Антивоенные граффити и сохранение памяти репрессированных

Рисовать граффити Александр стал после выхода на пенсию. Помимо этого он занимается темой репрессированных в его районе, пытаясь сохранить память о них. "Мой отец был арестован, его брат был расстрелян, деда тоже расстреляли. Когда я углубился в родословную и увидел, что там творилось, какие были репрессии, стал заниматься активно поисками в архивах, изучать историю политических репрессий", - рассказывает художник. По его словам, раньше к нему хорошо относились в местном ФСБ, предоставляли доступ к документам и он нашел достаточно много материалов. Однако со временем архив закрыли, а местная администрация стала "вставлять палки в колеса".

Демонстрация против российского полномасштабного вторжения в Украину в Москве, 25 февраля 2022 года Фото: picture alliance/dpa/AP

Хотя местные СМИ и писали, что в городе Александра обзывают "фашистом", он говорит, что земляки относятся к нему хорошо, а нападки иронически называет работой "народных дружинников". "Те, с кем я встречаюсь и разговариваю, всегда со мной соглашаются. К сожалению, народ пассивен. Если у кого-то и есть собственное мнение, то люди стараются его не высказывать, опасно сейчас", - рассуждает собеседник DW.

Несмотря на то, что многие пожилые россияне одобряют российскую государственную политику, Александр говорит, что эта позиция "зависит не от возраста, а от менталитета". И недоумевает, как его поколение может поддерживать действия России в Украине - ведь, по его словам, одним из главных лозунгов, на которых они воспитывались в советское время, был "миру - мир". Художник считает, что ключевым элементом успеха государственной пропаганды стал контроль над СМИ.

Уголовное дело - за посты в "ВКонтакте"

Против войны в Украине активно выступает и Ильдар Б. (имя изменено - Ред.) - пенсионер из села в одной из республик в составе РФ. Ильдару далеко за 70 лет. В аккаунте в одной из социальных сетей он пишет о преступлениях, которые российский режим совершает в Украине. Если зайти на его страницу, первое, что бросается в глаза - цитата из Галича: "Граждане, Отечество в опасности. Наши танки - на чужой земле".

За один из постов, который пенсионер написал в самом начале полномасштабного военного вторжения, его обвинили в "дискредитации" войск РФ и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Спустя чуть больше года на него завели уголовное дело о повторной "дискредитации" - за пост, в котором он призывал россиян выйти на протесты, чтобы остановить войну. Во второй раз его оштрафовали уже на 100 тысяч рублей.

"Я знал, на что я иду, это все делалось сознательно. И хотя в приговоре было сказано, что я признал свою вину, на суде я доказывал обратное. Это ведь сталинско-путинская система, ей же важно сломать человека. Поэтому я говорю: нет, я не считаю себя виновным", - подчеркивает Ильдар.

По словам собеседника DW, он был готов к тому, что его приговорят к тюремному заключению. Он говорит, что хоть и понимает тех, кто боится тюрьмы, но для себя иного выхода не видит: "По-другому никак нельзя".

Открыто высказывать свое мнение Ильдар привык еще со времен политической деятельности в период перестройки - тогда он был одним из руководителей регионального отделения Демократической партии России, участвовал в организации митингов. Впоследствии разочаровался в политике: говорит, что многие из его товарищей предали его и идеалы демократии.

В комментариях к своим постам Ильдар видит много поддержки. Тем не менее, он понимает, что его позицию разделяет меньшиство россиян. "Я нисколько не обольщаюсь: таких, как я, к сожалению, мало в России. Но мне терять уже нечего. Надо идти туда, куда правильно", - считает он.

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