 Студенты из США получили пожизненный срок в Италии за убийство полицейского | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.05.2021

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Мир

Студенты из США получили пожизненный срок в Италии за убийство полицейского

Американский турист зарезал полицейского, а друг помог ему спрятать нож. Суд в Италии признал обоих виновными в убийстве и приговорил к максимальному наказанию.

Символ правосудия (фото из архива)

Суд в Риме в среду, 5 мая, приговорил двух американских студентов к пожизненному заключению за убийство полицейского. Адвокаты пытались настоять на том, что убийство было совершено в рамках самообороны. Суд отклонил аргументы защиты.

Летом 2019 года Финнеган Ли Элдер и Габриэл Натале-Хьорт, которым на тот момент было 19 и 18 лет, приехали в Рим в качестве туристов. Они попытались купить наркотики, однако, как утверждали студенты, им продали аспирин. В отместку они отобрали у наркодилера сумку, а позже связались с ним и потребовали выкуп. Наркодилер оказался полицейским осведомителем и пришел на встречу вместе с двумя карабинерами, одетыми в штатское.

По словам студентов, они приняли полицейских за бандитов и вступили в драку с ними. Элдер нанес одному из карабинеров 11 ножевых ранений, от которых тот позже скончался. Хотя Натале-Хьорт не наносил ударов ножом, по итальянским законам сообщник может быть осужден за убийство, даже не принимая в нем непосредственного участия.

Обоих студентов признали виновными по всем пунктам обвинения: убийство, попытка вымогательства, нападение, сопротивление должностному лицу и ношение холодного оружия без разрешения. Кроме того, им предстоит покрыть судебные расходы.

Убийство полицейского шокировало Италию

Убийство полицейского Марио Черчиелло Реги вызвало огромный резонанс в Италии, где редко случаются подобные преступления. 35-летний Рега на тот момент только что вернулся на работу после медового месяца. На его похороны, которые транслировались в прямом эфире, пришло множество людей.

Вдова погибшего Роза Мария Эсилио присутствовала при оглашении приговора. "Это был долгий и мучительный процесс. Это не вернет мне Марио", - заявила она.

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    Автор: Фридель Таубе, Светлана Савченко


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