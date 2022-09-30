Студентов из Украины не выпускают. Дело не в мобилизации?

В Украине изменили правила выезда студентов-мужчин за границу. Теперь не выпускают всех. Почему это произошло и оправдан ли такой шаг?

Месяц назад историк Алексей, который уже третий год учится в аспирантуре Центральноевропейского университета в Вене, вернулся домой, чтобы помогать Вооруженным силам Украины в качестве волонтера. В конце октября он планировал выступать на научных конференциях в Польше и США, а затем снова вернуться в Украину, чтобы совмещать волонтерскую и научную деятельность. Как объясняет Алексей, третий и четвертый годы его обучения в аспирантуре не требуют обязательного присутствия в университете, но предусматривают участие в научных мероприятиях для представления результатов работы над диссертацией.

Еще 5 сентября министерство внутренних дел Украины (МВД) опубликовало разъяснения относительно выезда студентов-мужчин на учебу за границу. "Украинские мужчины, которые учатся за границей на дневной или дуальной форме обучения и не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, поскольку находились в Украине, имеют право на выезд", - сказано в размещенном в Telegram-канале МВД сообщении, содержащем также необходимый для выезда список документов. Но уже через несколько дней Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) запретила выезд всем мужчинам призывного возраста, получающим образование. Даже при том, что эта категория граждан не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

Для Алексея это стало неожиданностью. "Когда я возвращался, я на 90 процентов был уверен, что мне разрешат выезд за границу, потому что я поступил не сейчас и учусь не в каком-то частном университете в маленьком польском или словацком городке. Теперь этот запрет фактически разрушает мои планы, ведь выступать онлайн по правилам не позволят", - рассказал DW Алексей, подчеркнув, что в Варшаве он должен был быть единственным представителем-ученым из Украины.

Выезд студентов-мужчин - без путаницы не обошлось

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в вопросе выезда студентов-мужчин за пределы Украины возникла путаница. Согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в частности, военнообязанные получатели высшего образования, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной и дуальной форме образования, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Однако поехать на обучение за границу они не могут - это регулирует постановление Кабинета министров Украины №57 от 27 января 1995 года, которое как раз не предусматривает, что такие учащиеся имеют право на выезд из Украины во время военного положения.

В то же время, еще в марте и апреле ГПСУ публиковала разъяснения, которые предусматривали, что мужчины, которые учатся за рубежом, все же имеют право уехать из страны. Как отмечается на сайте министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, этот вопрос решался за счет инициативы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - "военкоматы получили распоряжение предоставлять отсрочку и разрешение на пересечение границы обучающимся в иностранных вузах". Таким студентам необходимо иметь при себе документы от территориального центра комплектования, подтверждающие это разрешение. И вот 14 сентября ГПСУ запрещает выезд из Украины всем студентам.

Фейковые студенты - причина полного запрета

Введение такого запрета в ГПСУ объяснили заметным увеличением количества случаев злоупотреблений, когда военнообязанные мужчины хотели пересечь границу под предлогом выезда на учебу. "Только за июль-август обнаружили около 600 поддельных документов, которые якобы подтверждали обучение за границей. Всего, начиная с 24 февраля, пограничники не пропустили почти 3000 человек, которые использовали поддельные документы или пытались пересечь границу другим незаконным способом", - рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко. Он подчеркнул, что именно злоупотребления и поддельные документы стали причиной решения высшего военного руководства отменить пропуск за пределы Украины всем студентам.

Предложений выехать за пределы Украины якобы для обучения за границей в социальных сетях действительно хватало. Многочисленные Telegram-каналы изобиловали предложениями покинуть страну под видом студента. О подобных злоупотреблениях также сообщали правоохранители. Так, в августе за организацию схемы незаконной переправки через границу военнообязанных мужчин под видом студентов, якобы учащихся в Польше, задержали доцента кафедры одного из столичных вузов.

"Коллективная ответственность"

Украинский омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачев называет "довольно странной" такую аргументацию относительно причины введения полного запрета на пересечение границы. "Таким образом фактически вводится коллективная ответственность непричастных лиц за личное правонарушение конкретного лица", - заявил Горбачев в разговоре с DW. По его словам, "следовало бы ввести более качественные механизмы выявления фиктивных документов на обучение и не ограничивать права добропорядочных граждан".

Неоправданным решение о запрете для студентов-мужчин на выезд на обучение за границу считает и эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский. Он напоминает, что государство может ограничивать права людей на передвижение во время военного положения, однако считает, что это должно иметь легитимную цель. "Если бы это были люди, которых хотели мобилизовать, это было бы логическое объяснение. Но закон запрещает это делать. Поэтому, это издевательство над молодежью, потому что они наоборот могут выучиться и вернуться отстраивать Украину. К тому же, большинство украинских вузов обучают только дистанционно, и многие профессии получить онлайн невозможно", - сетует правозащитник.

Необходимо срочное решение

Если аспиранту Алексею отчисление из-за того, что он не может уехать из Украины, пока не грозит, студенты бакалавриата и магистратуры оказались в совершенно иной ситуации. В странах ЕС новый семестр либо уже начался, либо начнется в скором времени, и если студенты вовремя не прибудут в вузы, они могут потерять свое место. "Необходимо, чтобы отказ в выезде за границу был официальным. Ведь для того, чтобы объяснить зарубежному вузу, что человек не может выехать, нужен официальный документ, подтверждающий это", - отмечает Горбачев. Если студент намерен обжаловать запрет на выезд в суде, то требовать официальную причину отказа советует и адвокат Станислав Борис.

Между тем аспирант Центральноевропейского университета в Вене Алексей судиться не собирается. "Я понимаю решение военного руководства и считаю, что претензии должны быть не к ним, а к псевдостудентам, которые подделывали документы", - отмечает мужчина.

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