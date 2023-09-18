Студенческий "Оскар" достался режиссеру из Германии

Берлинский режиссер Тамара Денич (Tamara Denić ) стала лауреатом студенческого "Оскара" 2023 года. Американская академия кинематографических искусств и наук США в Беверли-Хиллз объявила имена победителей в середине сентября. Церемония награждения состоится в конце октября в Лос-Анджелесе. Награды получат 14 начинающих режиссеров со всего мира. Короткометражный фильм Тамары Денич "Истина" (Istina) признан лучшим в категории "Повествование" и будет номинирован на премию "Оскар" в следующем году.

Команда молодого режиссера победила в борьбе с 2400 конкурентами из 720 учебных заведений со всего мира. "Это самое большое признание, которое можно получить, будучи новичком. И для меня, и для всех людей, которые неделями работали над этим фильмом на общественных началах, - сказал Денич в интервью информационному агентству dpa. - Я до сих пор не могу в это поверить". Картину "Истина" 31-летняя Денич сняла в прошлом году в качестве дипломной работы в Гамбургской медиашколе (Hamburg Media School). Фильм рассказывает о молодой сербской фотожурналистке, которой угрожают экстремистские группировки правого толка в Белграде. Вместе с маленькой дочерью она бежит в Германию, но даже здесь, выполняя задание на демонстрации в Гамбурге, она сталкивается с растущей враждебностью и насилием.

О чем этот фильм

Получасовой фильм снимался в Сербии и в немецком Гамбурге с участием актеров из разных стран. Денич, родившаяся в 1992 году в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), переехала с семьей в Германию, когда ей был один год. Однако у нее остались родственники и в ее родной стране, и в Сербии. Для нее было важно привнести в фильм свой миграционный опыт.

В фильме "Истина" идет речь о праве на свободу прессы и о том, какую цену приходится платить за это молодой фотожурналистке из Белграда. Елена - фотокорреспондент одной из столичных редакций, занимающаяся расследованиями и отстаивающая основные демократические права. Журналистика - ее страсть, но атмосфера вокруг нее с каждым днем становится все более угрожающей, и она все чаще является мишенью для правоэкстремистских группировок. Когда однажды на редакцию было совершено жестокое нападение, а вскоре после этого под угрозой оказалась ее дочь Лара, Елена, к большому облегчению своей матери Бранки, решает на время покинуть страну. Оставив своего бойфренда Николу, она вместе с дочерью отправляется в Гамбург. В Германии она пытается продолжать заниматься своей любимой работой, но вскоре и в своем новом доме начинает сталкиваться с растущей враждебностью и угрозами.

Как Тамара Денич объясняет успех своего фильма? "Может быть, тем, что это актуальная международная тема, потому что повсеместно растет скептическое отношение к свободной прессе, среди населения все увереннее распространяются фейковые новости, а также во всем мире растет насилие над женщинами-журналистками", - сказала режиссер на торжественной церемонии объявления победителей студенческого "Оскара" и добавила, что, вероятно ее фильм "просто задел нерв времени".

Студенческий "Оскар" - очередной успех Гамбургской медиашколы

Американская академия кинематографических искусств и наук США вручает студенческий "Оскар" режиссерам и молодым талантам из киношкол с 1972 года. Для многих кинематографистов участие в конкурсе на студенческий "Оскар" стало первой ступенькой на пути к голливудской карьере. Среди предыдущих лауреатов можно назвать таких режиссеров, как Спайк Ли ("Малкольм Икс"), Роберт Земекис ("Назад в будущее") и Кэри Фукунага ("Не время умирать").

Студенческий "Оскар" Фото: Angelika Warmuth/dpa/picture alliance

Студенческие "Оскары" часто достаются выпускникам немецких вузов. В частности, в этом году это уже шестой трофей, которым удостоили команды выпускников Гамбургской медиашколы . Так, в 2017 году в номинации "Повествование" победил короткометражный фильм "Watu Wote" режиссера Кати Бенрат (Katja Benrath), рассказывающий подлинную историю, произошедшую на границе Кении и Сомали в декабре 2015 года, когда боевики-исламисты напали на автобус и предложили сидящим в нем пассажирам разделиться на разные группы - христианскую и мусульманскую. В 2015 году студенческого "Оскара" получила короткометражная драма "Верность" режиссера Илькера Чатака (Ilker Çatak): действие фильма происходит в Стамбуле 2014 года, где главная героиня Аслы спонтанно прячет политического активиста и помогает ему избежать ареста, из-за чего ее семья становится объектом преследования полиции, и муж выдает беглеца, пытаясь отвести угрозу. В 2006 году победил 23-минутный фильм "Беглец" ("Ausreisser") режиссера Ульрике Гроте (Ulrike Grote) - о молодом Вальтере, который едет на собеседование и по дороге встречает шестилетнего Юрия, который утверждает, что является его сыном и требует, чтобы тот отвез его в школу, потому что мать пропала.

Также лауреатами студенческого "Оскара" становились короткометражные фильмы режиссера Флориана Баксмайера (Florian Baxmeyer) "Красная куртка" ("Die rote Jacke") в 2003 году и фильм режиссера Макса Целе (Max Zähle) "Раджу" ("Raju") в 2012 году.

Золото, серебро и бронза еще не вручены

Помимо немецкого режиссера, в число трех победителей студенческого "Оскара"-2023 в категории "Повествование" вошли начинающие режиссеры из Австрии и Норвегии. Участники получат свои награды 24 октября в Лос-Анджелесе. Тогда же станет ясно, как распределятся золотые, серебряные и бронзовые призы в категориях "Анимация", "Повествование" и "Документальный фильм". "Но, честно говоря, мне все равно", - говорит молодой немецкий режиссер Тамара Денич. Ей достаточно того, что ее работа попала в число финалистов и стала одним из победителей. В прошлом году студенческие "Оскары"получили три немецких фильма, снятых выпускниками Университета телевидения и кино Мюнхена (HFF) и Киноуниверситета имени Конрада Вольфа в Бабельсберге.

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