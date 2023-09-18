  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Студенческий "Оскар" достался режиссеру из Германии

Елена Дожина
18 сентября 2023 г.

Короткометражный фильм "Истина" Тамары Денич, выпускницы Гамбургской медиашколы, получил студенческий "Оскар". Он рассказывает о молодой журналистке из Сербии и о ее борьбе за свободу слова.

https://p.dw.com/p/4WTs4
Немецкая режиссер Тамара Денич
Немецкая режиссер Тамара ДеничФото: Charlot van Heeswijk/Agentur Fischer & Partner/dpa/picture alliance

Берлинский режиссер Тамара Денич (Tamara Denić ) стала лауреатом студенческого "Оскара" 2023 года. Американская академия кинематографических искусств и наук США в Беверли-Хиллз объявила имена победителей в середине сентября. Церемония награждения состоится в конце октября в Лос-Анджелесе. Награды получат 14 начинающих режиссеров со всего мира. Короткометражный фильм Тамары Денич "Истина" (Istina) признан лучшим в категории "Повествование" и будет номинирован на премию "Оскар" в следующем году.

Команда молодого режиссера победила в борьбе с 2400 конкурентами из 720 учебных заведений со всего мира. "Это самое большое признание, которое можно получить, будучи новичком. И для меня, и для всех людей, которые неделями работали над этим фильмом на общественных началах, - сказал Денич в интервью информационному агентству dpa. - Я до сих пор не могу в это поверить". Картину "Истина" 31-летняя Денич сняла в прошлом году в качестве дипломной работы в Гамбургской медиашколе (Hamburg Media School). Фильм рассказывает о молодой сербской фотожурналистке, которой угрожают экстремистские группировки правого толка в Белграде. Вместе с маленькой дочерью она бежит в Германию, но даже здесь, выполняя задание на демонстрации в Гамбурге, она сталкивается с растущей враждебностью и насилием.

О чем этот фильм

Получасовой фильм снимался в Сербии и в немецком Гамбурге с участием актеров из разных стран. Денич, родившаяся в 1992 году в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), переехала с семьей в Германию, когда ей был один год. Однако у нее остались родственники и в ее родной стране, и в Сербии. Для нее было важно привнести в фильм свой миграционный опыт.

В фильме "Истина" идет речь о праве на свободу прессы и о том, какую цену приходится платить за это молодой фотожурналистке из Белграда. Елена - фотокорреспондент одной из столичных редакций, занимающаяся расследованиями и отстаивающая основные демократические права. Журналистика - ее страсть, но атмосфера вокруг нее с каждым днем становится все более угрожающей, и она все чаще является мишенью для правоэкстремистских группировок. Когда однажды на редакцию было совершено жестокое нападение, а вскоре после этого под угрозой оказалась ее дочь Лара, Елена, к большому облегчению своей матери Бранки, решает на время покинуть страну. Оставив своего бойфренда Николу, она вместе с дочерью отправляется в Гамбург. В Германии она пытается продолжать заниматься своей любимой работой, но вскоре и в своем новом доме начинает сталкиваться с растущей враждебностью и угрозами.

Как Тамара Денич объясняет успех своего фильма? "Может быть, тем, что это актуальная международная тема, потому что повсеместно растет скептическое отношение к свободной прессе, среди населения все увереннее распространяются фейковые новости, а также во всем мире растет насилие над женщинами-журналистками", - сказала режиссер на торжественной церемонии объявления победителей студенческого "Оскара" и добавила, что, вероятно ее фильм "просто задел нерв времени".

Студенческий "Оскар" - очередной успех Гамбургской медиашколы

Американская академия кинематографических искусств и наук США вручает студенческий "Оскар"  режиссерам и молодым талантам из киношкол с 1972 года. Для многих кинематографистов участие в конкурсе на студенческий "Оскар" стало первой ступенькой на пути к голливудской карьере. Среди предыдущих лауреатов можно назвать таких режиссеров, как Спайк Ли ("Малкольм Икс"), Роберт Земекис ("Назад в будущее") и Кэри Фукунага ("Не время умирать").

Студенческий "Оскар"
Студенческий "Оскар"Фото: Angelika Warmuth/dpa/picture alliance

Студенческие "Оскары" часто достаются выпускникам немецких вузов. В частности, в этом году это уже шестой трофей, которым удостоили команды выпускников Гамбургской медиашколы. Так, в 2017 году в номинации "Повествование" победил короткометражный фильм "Watu Wote" режиссера Кати Бенрат (Katja Benrath), рассказывающий подлинную историю, произошедшую на границе Кении и Сомали в декабре 2015 года, когда боевики-исламисты напали на автобус и предложили сидящим в нем пассажирам разделиться на разные группы - христианскую и мусульманскую. В 2015 году студенческого "Оскара" получила короткометражная драма "Верность" режиссера Илькера Чатака (Ilker Çatak): действие фильма происходит в Стамбуле 2014 года, где главная героиня Аслы спонтанно прячет политического активиста и помогает ему избежать ареста, из-за чего ее семья становится объектом преследования полиции, и муж выдает беглеца, пытаясь отвести угрозу. В 2006 году победил 23-минутный фильм "Беглец" ("Ausreisser") режиссера Ульрике Гроте (Ulrike Grote) - о молодом Вальтере, который едет на собеседование и по дороге встречает шестилетнего Юрия, который утверждает, что является его сыном и требует, чтобы тот отвез его в школу, потому что мать пропала.

Также лауреатами студенческого "Оскара" становились короткометражные фильмы режиссера Флориана Баксмайера (Florian Baxmeyer) "Красная куртка" ("Die rote Jacke") в 2003 году и фильм режиссера Макса Целе (Max Zähle) "Раджу" ("Raju") в 2012 году.

Золото, серебро и бронза еще не вручены

Помимо немецкого режиссера, в число трех победителей студенческого "Оскара"-2023 в категории "Повествование" вошли начинающие режиссеры из Австрии и Норвегии. Участники получат свои награды 24 октября в Лос-Анджелесе. Тогда же станет ясно, как распределятся золотые, серебряные и бронзовые призы в категориях "Анимация", "Повествование" и "Документальный фильм". "Но, честно говоря, мне все равно", - говорит молодой немецкий режиссер Тамара Денич. Ей достаточно того, что ее работа попала в число финалистов и стала одним из победителей. В прошлом году студенческие "Оскары"получили три немецких фильма, снятых выпускниками Университета телевидения и кино Мюнхена (HFF) и Киноуниверситета имени Конрада Вольфа в Бабельсберге.

Смотрите также:

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кадр из фильма "Tala'vision"

Когда война убивает детство: история, получившая "Оскар"

Когда война убивает детство: история, получившая "Оскар"

Тала живет в разбомбленной квартире в Сирии. Телевизор - ее единственное окно в мир, но девочка лишается и этого. Фильм выпускника киноакадемии в Германии получил студенческий "Оскар".
Кино29 октября 2021 г.
Вручение награды "Оскар" за лучший иностранный фильм картине "На Западном фронте без перемен"

"На Западном фронте без перемен" собрал богатый урожай "Оскаров"

"На Западном фронте без перемен" собрал богатый урожай "Оскаров"

Немецкий антивоенный фильм режиссера Эдварда Бергера номинировался на "Оскар" в девяти категориях.
Кино13 марта 2023 г.
Статуэтка "Оскар"

Церемония награждения студенческим "Оскаром" впервые прошла онлайн

Церемония награждения студенческим "Оскаром" впервые прошла онлайн

Студенческого "Оскара" удостоился, в частности, студент Баден-Вюртембергской академии Паскаль Шельбли за ленту "Красота" - о мировом океане.
Культура22 октября 2020 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военнослужащие близ Бахмута
Трансляция

ВСУ заявили, что прорвали линию обороны РФ близ Бахмута

Конфликты18 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Александа Архипова о пропаганде и новоязе войны

Александа Архипова о пропаганде и новоязе войны

Политика17 сентября 2023 г.09:12 мин.
Мигранты на Лампедузе, 14 сентября 2023 года

Нелегалы в ЕС. Что делать с мигрантами на Лампедузе?

Нелегалы в ЕС. Что делать с мигрантами на Лампедузе?

Миграция18 сентября 2023 г.
Лачинский коридор, январь 2023 года

В блокадный Карабах доставили гумпомощь по двум маршрутам

В блокадный Карабах доставили гумпомощь по двум маршрутам

Политика18 сентября 2023 г.
Участники конгресса белорусской культуры в Варшаве

Хорошие времена для белорусского искусства?

Хорошие времена для белорусского искусства?

Культура18 сентября 2023 г.
Символ ООН

50 лет в ООН. Станет ли ФРГ постоянным членом Совбеза?

50 лет в ООН. Станет ли ФРГ постоянным членом Совбеза?

Политика18 сентября 2023 г.
Старая синагога в Эрфурте

История еврейских памятников Эрфурта - нового объекта ЮНЕСКО

История еврейских памятников Эрфурта - нового объекта ЮНЕСКО

Туризм17 сентября 2023 г.
На главную страницу