Стрельба в Карловом университете в Праге: 11 погибших

Неизвестный преступник застрелил на философскиом факультете Карлова университета в центре Праги 10 человек и ранил около 30, а затем был убит сам, сообщила чешская спасательная служба.

Неизвестный открыл стрельбу в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги. В результате погибли 11 человек, в том числе, предполагаемый нападавший, ранены десятки человек, сообщила представитель чешской спасательной службы в интервью агентству CTK в четверг, 21 декабря.

В эфире чешского телевидения пресс-секретарь спасательной службы Яна Постова заявила, что ранены около 30 человек.

На площадь перед университетом стянут спецназ полиции

Площадь Яна Палаха, где произошла стрельба, оцеплена, из здания факультета эвакуированы люди, сообщает издание Novinky.cz. На место происшествия стянут большой контингент спецназа полиции. Полиция попросила людей по возможности не приезжать в район происшествия, а жильцов близлежащих кварталов - не выходить на улицу.

По данным телеканала Nova, преступник перед смертью находился на крыше факультетского здания. Кроме того, был слышен взрыв. По данным СМИ и сообщениям в соцсетях, после начала стрельбы часть людей выбежала на улицу, другие забаррикадировались в аудиториях. Информации о личности стрелка и его возможных мотивах пока не поступало.

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