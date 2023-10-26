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Стрельба в штате Мэн: не менее 18 погибших

Жан Рофе
Опубликовано 26 октября 2023 г.Обновлено 26 октября 2023 г.

Более десяти человек ранены в результате стрельбы в американском Льюистоне, сообщают СМИ. Полиция нашла автомобиль и установила личность стрелка, он пока не задержан.

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Стоп-кадр видео с вооруженным мужчиной, подозреваемом в стрельбе в штате Мэн в США
Стоп-кадр видео с вооруженным мужчиной, подозреваемом в стрельбе в штате Мэн в СШАФото: Androscoggin County Sheriff's Office via AP/picture alliance

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в городе Льюистон в американском штате Мэн, сообщила местная полиция в ночь на четверг, 26 октября. В результате, по последим даным, погибли по меньшей мере 18 человек, еще 13 получили ранения, сообщили власти штата. Ранее американские СМИ сообщали о более чем 20 погибших и нескольких десятках раненых. 

В сообщении полиции в соцсети Facebook говорится, что стрельба произошла в двух местах - ресторане Schemengees и боулинг-холле Sparetime Recreation. FoxNews позднее уточнил, что стрелок также появился в магазине Walmart.

Полиции удалось установить личность мужчины - сообщается, что его зовут Роберт Кард, ему 40 лет. Отмечается, что подозреваемый все еще остается на свободе, он вооружен и крайне опасен. Его розыски продолжаются.

Найден автомобиль подозреваемого 

По данным полиции, стрелок, предположительно, использовал штурмовую винтовку. Примерно в 10 км от Льюистона правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль - "небольшой белый внедорожник". Местные власти призвали жителей второго по величине города штата оставаться дома. Магазинам и ресторанам рекомендовано закрыться. Школы в четверг также останутся закрытыми, сообщает dpa со ссылкой на местные ведомства.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован о случившемся и продолжит получать оперативную информацию.

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