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В США в стрельбе на вручении школьных дипломов погибли двое

Даниил Сотников
1 ч. назад

По данным полиции, 19-летний стрелок знал одну из жертв. Погибли выпускник школы и 36-летний мужчина, еще 5 человек ранены. Нападавший задержан.

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Полицейская лента (фото из архива)
Фото: Larry W. Smith/dpa/picture alliance

В результате стрельбы на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в городе Ричмонд на востоке США погибли двое человек, еще пятеро получили ранения, сообщают телеканал CNN и агентство Reuters во вторник, 6 июня.

Стрельбу во время церемонии вручения дипломов выпускникам старшей школы открыл 19-летний молодой человек. По данным CNN, это произошло после окончания официальной части мероприятия, когда собравшиеся фотографировались с семьями на улице.

Погибли 18-летний выпускник и 36-летний мужчина. Полиция задержала нападавшего. "Мы думаем, что подозреваемый знал по крайней мере одну из жертв", - сказал временно исполняющий обязанности начальника городской полиции Рик Эдвардс.

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