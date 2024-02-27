Члены Вышеградской группы разошлись в оценке войны в Украине

Премьеры Польши и Чехии отвергли идею мирных переговоров с Россией. Между тем главы правительств Венгрии и Словакии подчеркнули их необходимость.

У стран Вышеградской группы - Чехии, Словакии, Польши и Венгрии - нет единого взгляда на причины войны в Украине и возможные пути для разрешения этого конфликта. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции после саммита Вышеградской группы в Праге во вторник, 27 февраля.

Он также обратил внимание на то, что Чехия и Польша участвуют в оказании Украине военной помощи, а Венгрия и Словакия "не разделяют" это со своими партнерами по Вышеградской группе.

О мирных переговорах по Украине

В свою очередь глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что у конфликта между Россией и Украиной "нет военного решения". "Только немедленное прекращение огня создает пространство для немедленных переговоров об определенных компромиссах и соглашениях", - подчеркнул он. По словам Фицо, и Украина, и Россия нуждаются в гарантиях безопасности.

С этим согласился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: "Война может быть окончена только через переговоры". Орбан указал, что война, развязанная Россией против Украины, является нарушением международного права и что Киев нуждается в помощи. Однако Венгрия не будет поставлять оружие подвергшейся нападению стране, добавил он. При этом Венгрия готова оказывать Киеву гуманитарную и финансовую помощь.

Между тем Петр Фиала дал понять, что не разделяет подобный подход. "Невозможно достичь долгосрочного мира, делая уступки агрессору России", - аргументировал он. Со своей стороны, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил: "Компромиссам нет места там, где идет речь о независимости украинского государства".

Другие темы саммита Вышеградской четверки в Праге

Другими темами обсуждения на саммите Вышеградской группы были протесты фермеров в Европе, возможные улучшения в плане ЕС по достижению климатически нейтральности к 2050 году (Green Deal), сотрудничество в сфере расширения использования атомной энергии, а также совместная борьба с нелегальной миграцией.

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