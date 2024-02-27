В Брюсселе протесты фермеров перешли в стычки с полицией

В Брюсселе протест фермеров против аграрной политики Евросоюза вылился в стычки с полицией. Около 900 тракторов в понедельник, 26 февраля, предприняли попытку заблокировать Европейский квартал бельгийской столицы во время встречи министров сельского хозяйства стран - членов ЕС под председательством Бельгии, на которой обсуждались текущие аграрные проблемы.

Полиция уже с раннего утра перекрыла движение на некоторых улицах, организовав охрану учреждений ЕС, однако фермерам в некоторых случаях удалось прорвать полицейское оцепление при помощи тракторов. При этом протестующие также поджигали шины, расплескивали жидкий навоз, закидывали полицейских палками, бутылками, яйцами и пиротехникой. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Как сообщило вечером того же дня агентство Belga со ссылкой на полицию, в результате стычек пострадали трое полицейских. Чтобы определить ответственных за это, власти проанализируют сделанные видеозаписи.

Встреча министров сельского хозяйства ЕС

В тот же день на встрече министров сельского хозяйства стран - членов ЕС обсуждались новые предложения Европейской комиссии, вызывающие недовольство фермеров по всей Европе, а также сами эти протесты и то, как на них следует реагировать. Как заявил по окончании встречи министр сельского хозяйства Бельгии Давид Кларинваль, все страны ЕС согласны в том, что ситуация не может оставаться такой, как сейчас, однако осудил методы протестующих. "Идет ли речь о фермерах, футбольных хулиганах или протестах в связи с ковидом, мы всегда осуждаем насилие", - подчеркнул Кларинваль.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский дал понять, что в ЕС намерены найти ответы на вопросы, вызывающие недовольство фермеров европейских стран. "Мы сконцентрированы на том, чтобы найти решение наиболее важных проблем, беспокоящих фермеров", - заявил он.

Протесты в других странах ЕС

В тот же день массовый протест испанских фермеров также прошел в Мадриде, где было перекрыто движение на центральной улице Пасео-де-ла-Кастеллана, кроме того, акция прошла перед представительством ЕС в Испании. Эта демонстрация стала самой большой за все время протестов в Испании, передает агентство dpa. Накануне, 25 февраля, польские фермеры на 24 часа заблокировали главную автомагистраль, ведущую в Германию.

Среди прочего, фермеры требуют установления справедливых цен на аграрную продукцию и ослабления мер экологического регулирования, которые, по их мнению, оказывают слишком сильное давление на сельскохозяйственный сектор.

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