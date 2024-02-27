  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

В Брюсселе протесты фермеров перешли в стычки с полицией

Александр Дельфинов
27 февраля 2024 г.

Сотни тракторов заблокировали центр Брюсселя во время встречи министров сельского хозяйства стран ЕС. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

https://p.dw.com/p/4cv25
Трактор забрасывает полицейских сеном в облаках слезоточивого газа на улице Брюсселя
Трактор забрасывает полицейских сеном в облаках слезоточивого газа на улице БрюсселяФото: Nicolas Maeterlinck/BELGA/AFP/Getty Images

В Брюсселе протест фермеров против аграрной политики Евросоюза вылился в стычки с полицией. Около 900 тракторов в понедельник, 26 февраля, предприняли попытку заблокировать Европейский квартал бельгийской столицы во время встречи министров сельского хозяйства стран - членов ЕС под председательством Бельгии, на которой обсуждались текущие аграрные проблемы.

Полиция уже с раннего утра перекрыла движение на некоторых улицах, организовав охрану учреждений ЕС, однако фермерам в некоторых случаях удалось прорвать полицейское оцепление при помощи тракторов. При этом протестующие также поджигали шины, расплескивали жидкий навоз, закидывали полицейских палками, бутылками, яйцами и пиротехникой. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Как сообщило вечером того же дня агентство Belga со ссылкой на полицию, в результате стычек пострадали трое полицейских. Чтобы определить ответственных за это, власти проанализируют сделанные видеозаписи.

Встреча министров сельского хозяйства ЕС

В тот же день на встрече министров сельского хозяйства стран - членов ЕС обсуждались новые предложения Европейской комиссии, вызывающие недовольство фермеров по всей Европе, а также сами эти протесты и то, как на них следует реагировать. Как заявил по окончании встречи министр сельского хозяйства Бельгии Давид Кларинваль, все страны ЕС согласны в том, что ситуация не может оставаться такой, как сейчас, однако осудил методы протестующих. "Идет ли речь о фермерах, футбольных хулиганах или протестах в связи с ковидом, мы всегда осуждаем насилие", - подчеркнул Кларинваль.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский дал понять, что в ЕС намерены найти ответы на вопросы, вызывающие недовольство фермеров европейских стран. "Мы сконцентрированы на том, чтобы найти решение наиболее важных проблем, беспокоящих фермеров", - заявил он.

Протесты в других странах ЕС

В тот же день массовый протест испанских фермеров также прошел в Мадриде, где было перекрыто движение на центральной улице Пасео-де-ла-Кастеллана, кроме того, акция прошла перед представительством ЕС в Испании. Эта демонстрация стала самой большой за все время протестов в Испании, передает агентство dpa. Накануне, 25 февраля, польские фермеры на 24 часа заблокировали главную автомагистраль, ведущую в Германию.

Среди прочего, фермеры требуют установления справедливых цен на аграрную продукцию и ослабления мер экологического регулирования, которые, по их мнению, оказывают слишком сильное давление на сельскохозяйственный сектор.

Смотрите также:

Протесты фермеров против сокращения льгот на дизель

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Возмущенный немецкий фермер: "Светофорное правительство - просто дерьмо"

Возмущенный немецкий фермер: "Светофорное правительство - просто дерьмо"

Немецкие фермеры протестуют против планов правительства по сокращению субсидий и льгот для сельского хозяйства. Они не довольны работой "светофорной коалиции". Все громче звучат призывы к отставке правительства.
Политика10 января 2024 г.02:21 мин.
external

Протесты в Казахстане из-за прыжка цен на сжиженный газ (05.01.2022)

Протесты в Казахстане из-за прыжка цен на сжиженный газ (05.01.2022)

Отставка правительства в Казахстане как результат резкого повышения цен на сжиженный газ. В стране, где минимальная зарплата составляет 85 евро, лишние 12 центов за литр - это серьезный удар по кошельку. Казахстан третий день охвачен массовыми волнениями. Власти не в состоянии взять ситуацию под контроль.
Конфликты5 января 2022 г.01:55 мин.
Блокада польско-украинской границы. Грузовики на КПП "Ягодин-Дорогуск"

Блокада польско-украинской границы. Убытки будут у всех

Блокада польско-украинской границы. Убытки будут у всех

Польские фермеры ужесточили блокаду на украинско-польской границе. Ущерб от этого понесет не только украинская экономика. Чего добиваются протестующие и почему стороны не могут договориться?
Конфликты22 февраля 2024 г.
Показать еще