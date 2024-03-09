ЕС планирует выделить Украине 21 млрд евро в 2024 году

Страны ЕС намерены выделить Украине военную помощь на сумму 21 млрд евро в 2024 году. Об этом в ходе своего визита в Киев в пятницу, 8 марта, сообщил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, цифра в 21 млрд евро "основана на частичных данных" и на деле "может оказаться даже больше". Домбровскис напомнил, что с начала войны страны ЕС уже выделили Украине оружия и боеприпасов на 28 млрд евро. Всего же члены Евросоюза оказали помощь Украине на сумму 88 млрд.

Кроме того, Домбровскис сказал, что Еврокомиссия планирует выделить Киеву 4,5 млрд евро помощи в марте и 1,5 млрд в апреле в рамках программы поддержки Украины в 50 млрд евро, рассчитанной до 2027 года.

Другой крупный пакет помощи Украине от ЕС

В феврале 2024 года лидеры всех 27 стран Евросоюза проголосовали за выделение 50 млрд евро финансовой помощи для Украины из бюджета ЕС до 2027 года. Большую часть этих средств - 39 млрд евро в грантах и кредитах - планируется выделить на поддержку госбюджета Украины. 8 млрд евро предназначены для обеспечения гарантий и создания предпосылок для инвестиций в Украину, а еще 3 млрд в виде предусмотрены для оказания стране технической помощи.

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